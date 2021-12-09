山西原副省长立案前死亡 来源不明巨额财产被没收

据中国最高人民检察院官网消息，最高检察院今天发布指导性案例（职务犯罪适用违法所得没收程序主题），其中一例为山西省原副省长任润厚因受贿、贪污等问题被查，但一个月后因病死亡，其来源不明巨额财产被没收的案件细节。

公开信息显示， 2014年8月29日，中央纪委监察部网站消息，任润厚涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。隔年4月13日被“双开”。

通报称，任润厚违反廉洁自律规定，收受礼金；贪污公款；严重违反政治规矩和组织纪律，在干部选拔任用中为他人谋取利益，收受贿赂，向他人行贿。其中，贪污、受贿、行贿问题涉嫌犯罪。任润厚身为党的高级领导干部，严重违纪违法，性质恶劣、情节严重。鉴于其在党内纪律审查期间因病死亡，依据有关规定，给予任润厚开除党籍处分，收缴其违纪所得，并将其涉嫌违法所得移送司法机关依法处理。

最高检此次发布的指导性案例，披露了任润厚受贿、巨额财产来源不明违法所得没收案更多细节。

案情显示，犯罪嫌疑人任润厚曾任A矿业（集团）有限责任公司（简称A集团）董事长、总经理，B环保能源开发股份有限公司（简称B环能公司）董事长。利害关系人任某一，任润厚亲属。利害关系人任某二，任润厚亲属。利害关系人袁某，任润厚亲属。

涉嫌受贿犯罪事实：2001至2013年，犯罪嫌疑人任润厚利用担任A集团董事长、总经理，B环能公司董事长，山西省政府副省长等职务上的便利，为相关请托人在职务晋升、调整等事项上提供帮助，向下属单位有关人员索要共计70万元（人民币，下同，约15.05万新元）用于贿选；要求具有行政管理关系的被管理单位为其支付旅游、疗养费用，共计123万余元；收受他人所送共计30万元，被办案机关依法扣押、冻结。

涉嫌巨额财产来源不明犯罪事实：2000年9月至2014年8月，犯罪嫌疑人任润厚及其亲属名下的财产和支出共计人民币3100余万元，港币43万余元，美元104万余元，欧元21万余元，加元1万元，英镑100镑；珠宝、玉石、黄金制品、字画、手表等物品155件。任润厚的合法收入以及其亲属能够说明来源的财产为人民币1835万余元，港币800元，美元1489元，欧元875元，英镑132镑；物品20件。任润厚亲属对扣押、冻结在案的人民币1265万余元，港币42万余元，美元104万余元，欧元21万余元，加元1万元及物品135件不能说明来源。

官方宣布任润厚被查22天后，2014年9月20日，他因严重违纪被免职，同年9月30日因病死亡。经最高人民检察院指定管辖，江苏省人民检察院于2016年7月11日启动违法所得没收程序。同年10月19日，江苏省人民检察院将案件交由扬州市人民检察院办理。同年12月2日，扬州市人民检察院向扬州市中级人民法院提出没收违法所得申请。

利害关系人任某一、任某二、袁某申请参加诉讼。2017年6月21日，扬州市中级人民法院公开开庭审理。同年7月25日，扬州市中级人民法院作出违法所得没收裁定，依法没收任润厚受贿犯罪所得人民币30万元及孳息；巨额财产来源不明犯罪所得人民币1265万余元、港元42万余元、美元104万余元、欧元21万余元、加元1万元及孳息，以及珠宝、玉石、黄金制品、字画、手表等物品135件。

最高检表示，对于该案，检察院准确把握立法精神，依法对立案前死亡的涉嫌贪污贿赂犯罪行为人适用违法所得没收程序。任润厚在纪检监察机关对其涉嫌严重违纪违法问题线索调查期间因病死亡。检察机关认为，与普通刑事诉讼程序旨在解决涉嫌犯罪人的定罪与量刑问题不同，违法所得没收作为特别程序主要解决涉嫌犯罪人的违法所得及其他涉案财产的追缴问题，不涉及对其刑事责任的追究。因此，涉嫌贪污贿赂犯罪行为人在立案前死亡的，虽然依法不再追究其刑事责任，但也应当通过违法所得没收程序追缴其违法所得。本案中，任润厚涉嫌受贿、巨额财产来源不明等重大犯罪，虽然未被刑事立案即死亡，但其犯罪所得及其他涉案财产依法仍应予以追缴，应当通过违法所得没收程序进行处理。

另外，检察院认真核查财产来源证据，依法认定巨额财产来源不明的涉嫌犯罪事实及违法所得数额，对任润厚本人及其转移至亲属名下的财产情况、任润厚家庭支出及合法收入情况，进行了重点审查。将任润厚家庭的购房费用、购车费用、女儿留学费用、结婚赠与及债权共929万元纳入重大支出范围，计入财产总额。对于相关证据证实及任润厚亲属能够说明合法来源的工资奖金、房租收入、卖房所得、投资盈利等共计1806万余元，以及手表、玉石、黄金制品等物品，依法在涉案财产总额中予以扣减。

此外，检察院依法审查合法财产与违法所得混同的财产，按违法所得所占比例认定和申请没收违法所得孳息。经审查认定，依法应当申请没收的巨额财产来源不明犯罪所得为人民币1265万余元、部分外币以及其他物品。冻结在案的任润厚及其亲属名下财产为人民币1800余万存款、部分外币以及其他物品。其中本金1800余万元存款产生了169万余元孳息。

最高检表示，此案的指导意义在于，涉嫌贪污贿赂等重大犯罪的人立案前死亡的，依法可以适用违法所得没收程序。违法所得没收程序的目的在于解决违法所得及其他涉案财产的追缴问题，不是追究被申请人的刑事责任。涉嫌实施贪污贿赂等重大犯罪行为的人，依照刑法规定应当追缴其犯罪所得及其他涉案财产的，无论立案之前死亡或立案后作为犯罪嫌疑人、被告人在诉讼中死亡，都可以适用违法所得没收程序。

其次，巨额财产来源不明犯罪案件中，本人因死亡不能对财产来源作出说明的，应当结合其近亲属说明的来源，或者其他利害关系人主张权利以及提供的证据情况，依法认定是否属于违法所得。已死亡人员的近亲属或其他利害关系人主张权利或说明来源的，应要求其提供相关证据或线索，并进行调查核实。

最后，违法所得与合法财产混同并产生孳息的，可以按照比例计算违法所得孳息。在依法查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人财产中，对违法所得与合法财产混同后产生的孳息，可以按照全案中合法财产与违法所得的比例，计算违法所得的孳息数额，依法申请没收。对合法财产及其产生的孳息，及时予以返还。