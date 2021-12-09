豆瓣等106款应用被中国工信部下架

中国社交网站豆瓣、电子产品回收平台爱回收、电脑KTV软件唱吧等106款应用被中国工信部下架，原因是没有完成要求整改。

据《工信微报》报道，中国工信部通报，11月3日针对应用（APP）超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，并对未按要求完成整改的应用进行了公开通报。

截至目前，尚有五款应用未按工信部要求完成整改；各通信管理局积极开展应用技术检测，截至目前尚有101款应用仍未完成整改。

中国工信部组织对上述106款应用进行下架处理，相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对其进行下架处理。针对部分违规情节严重、拒不整改的应用，属地通信管理局应对应用运营主体依法予以行政处罚。

中国国家互联网信息办公室2日刚刚约谈豆瓣网主要负责人、总编辑，指称“近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，情节严重”，责令其立即整改。

豆瓣并被北京市互联网信息办公室处以150万元人民币（约30万新元）罚款。

今年1月至11月，中国国家网信办累计对豆瓣网实施20次处置处罚，多次予以顶格50万元罚款，共累计罚款900万元。

网信办负责人强调：“网站平台应当切实履行主体责任，健全信息发布审核、公共信息巡查、应急处置等信息安全管理制度，加强对其用户发布信息的管理，不得为违法违规信息提供传播平台。”

中国中办国办9月中旬联合印发“关于加强网络文明建设的意见”，要求强化网络平台责任开展虚假信息治理。