广东要求最大限度避让古树名木禁大拆大建

广东省政府官网昨天发布实施科学绿化相关意见，要求科学选择绿化树种、加强古树名木保护、节俭务实推进国土绿化等。其中提到，严格保护古树名木及其自然生境，对古树名木资源状况进行动态管理。最大限度避让古树名木、大树，禁止大拆大建。对未经审批的迁移、砍伐行为要从严处罚。同时，不能在短时间内大量更换原有绿化树，特别是不能随意更换展现本土风貌、保留历史情怀的标志性树种。

根据澎湃新闻报道，成文于本月6日的《意见》明确了目标任务，包括森林覆盖率保持稳定，培育健康稳定的高质量森林生态系统，全面提升森林质量和碳汇能力；城乡绿化美化持续优化，构建美丽宜居的城乡绿色生态环境；生态富民扎实推进，打造复合发展的高质量绿色富民体系。

在主要措施部分，《意见》提出了“科学选择绿化树种”、“切实加强古树名木保护”、“节俭务实推进国土绿化”等具体内容。

其中，“切实加强古树名木保护”方面，《意见》要求：严格保护古树名木及其自然生境，落实管护责任，对濒危古树名木及时抢救复壮。落实最严格的古树名木保护措施，按照“一树一档”要求，建立古树名木图文档案和电子信息数据库，并对古树名木资源状况进行动态管理。在城乡建设和城市更新中，最大限度避让古树名木、大树，禁止大拆大建，积极采用有效管护措施，促进原有绿化树种与城市基础设施和谐共存，为居民留住乡愁。涉及树木迁移、砍伐的情况，必须充分征求专家、公众的意见，要依法从严审批、从严监管，对未经审批的迁移、砍伐行为要从严处罚。在施工过程中做好全过程的监督管理，建立档案数据。

“节俭务实推进国土绿化”方面，《意见》明确：遵循“宜林则林、宜草则草”原则，造封育结合推进国土绿化，不提倡大规模、高投入采用辅助工程措施创造条件造林绿化。统筹考虑绿化后期维护成本和长期效益，科学确定造林方式和模式，合理运用集水、节水造林种草技术。坚决反对“天然大树进城”“一夜成景”等急功近利行为，拒绝奇花异草，不能在短时间内大量更换原有绿化树，特别是不能随意更换展现本土风貌、保留历史情怀的标志性树种，严禁铺张浪费搞绿化工程。不应简单采取迁移、砍伐的措施；不得采用非通透性材料覆盖树木周围地面，不得过度修剪以致出现“断头树”。群众普遍关心且政府主导的重大绿化项目，必须经过科学论证，广泛听取各方面意见。

今年5月，一篇《我用什么把你留住，珠江两岸大榕树？》在网络流传。文章作者受访时称，他们在今年4月留意到网上的公示信息显示，广州将砍伐、迁移一批树木，其中包括榕树。5月下旬，他们发现广州滨江西路区域有大棵榕树疑遭砍伐，于是在个人微信公众号发布了上述文章。

针对网传“广州珠江边大榕树被砍”一事，广州市林业和园林局官方微信公众号5月31日发布情况说明称，该路段共有33棵榕树，只于5月18日抽疏迁移细叶榕5株，其余榕树都予以保留。

另据港媒此前报道，中共广州市委书记张硕辅和广州市市长温国辉上周被撤，起因是广州市内大批老榕树遭砍伐迁移，引起当地民众不满，中央为此下令调查。

今年5月才刚升任中共阳江市委书记、曾主管城市建设、生态保护的原广州副市长林道平上月也被撤职。