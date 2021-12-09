惠誉将恒大评级调降至限制违约

评级机构惠誉将深陷债务危机的中国恒大集团评级调降至限制违约（Restricted Default）。

据彭博社今天（9日）报道，评级机构惠誉指出，恒大集团无法在12月6日宽限截止日期前，支付美元债券利息，因而将恒大长期外币发行人违约评级从C下调至限制违约（Restricted Default）。

惠誉指出，公司在重大财务义务方面遇到未解决的付款违约情况，但尚未进入破产申请、管理、接管、清算或其他正式清盘程序。

恒大披露，公司截至6月的总负债为超过3000亿美元（4092亿新元），在 12 月 3 日的一份简短的交易所文件中表示，它计划与海外债权人就重组计划“积极接触”。知情人士透露，公司计划将所有离岸公共债券和私人债务义务纳入重组计划中。

恒大3日在港交所网站刊登的通告中说，集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况，探索所有可行方案，并与境外债权人保持持续沟通。公司坦承，从目前的流动性情况来看，他们不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任，但承诺将积极与境外债权人沟通，为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。

集团也说，他们收到要求公司履行一项金额为2.6亿美元（3亿5500万新元）担保义务的通知，而在集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。

中国央行行长易纲今天在一个活动上说，恒大的风险问题是市场事件，将按照市场化、法治化原则妥善处理，债权人和股东的权益将按照其法定受偿顺序得到充分的尊重。