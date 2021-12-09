上海文峰“彩虹屁”惹议 线上平台集体消失

上海文峰美容美发有限公司此前因一篇狂赞老板的文章在中国网络引起关注并登上微博热搜榜，随后被曝公司曾因未履行单用途预付消费卡信息对接义务被处罚5万元（人民币，下同，约1万747新元），并在上月被当地市场监管局立案调查。上海文峰线上平台今天忽然集体“消失”，官网无法打开，公号也删除了历史文章。

根据澎湃新闻报道，文峰国际官网今天中午已无法打开，页面提示“抱歉！该站点已经被管理员停止运行，请联系管理员了解详情！”

另外，文峰国际的官方微信公众号“今日文峰”已删除了所有推文。现在进入公众号后，仅显示“已无更多消息”。

文峰国际官网上的400热线语音提示该号码因欠费或到期或其他原因已停机。拨打“今日文峰”公众号显示的客服电话，亦无人接听。

对于线上平台为何忽然集体“消失”，文峰美容美发培训学校的400号码接线员接听后回应称，自己不清楚官网的情况，便挂断电话并再未接听。

据上海市普陀区市场监管局消息，今年7月，该部门对上海文峰美容美发有限公司未履行单用途预付消费卡信息对接义务的违法行为，做出顶格处罚5万元的行政处罚。

上海市消保委上月还发布消费警示，上海市普陀区市场监管局对辖区内文峰公司及门店开展检查，发现上海文峰美容美发有限公司存在涉及单用途预付消费卡、价格和广告宣传等违法行为，并对文峰公司立案调查，目前案件正在调查处理中。

文峰集团官网信息称，该集团是集美发、美容、科研、生产、教学、服务、推广为一体的集团化企业，并在全国各大、中型城市的美发美容连锁直营店达数百家，并拥有生物制药厂、化妆品厂、医疗美容中心和职业技能培训学校，现有员工近万人，年总销售额达数十亿。

集团微信公众号“今日文峰”上周日（5日）发布一篇名为《秘书眼中的上海文峰美容美发集团总裁陈浩》的文章，将集团总裁陈浩称作“浩哥”，称其掌握万物之规律，是首屈一指的三百六十行状元大满贯等，并说“浩哥是有天眼的，只有浩哥的思想才是帮助我们成功的唯一方向。”在文章的精选留言中，还有人把陈浩比作“卧龙凤雏”。

央视网评昨天发文称，文峰“彩虹屁”现象的蔓延，最终很容易演化为职场PUA。上海文峰的员工对领导极尽吹捧，甚至将其“神化”，实质上扭曲了平等的雇佣关系，要防范企业以文化之名对员工实施精神控制。不止如此，完全脱离现实的“彩虹屁”，也与实事求是的原则背道而驰。