方大集团：海航不裁员不降薪不减福利

接手海航航空的辽宁方大集团董事局主席方威前天（8日）在海航干部员工大会上表示，坚决实行“三个不减”，即不减一名员工，不减员工一分钱工资，不减员工一分钱福利待遇。

根据辽宁方大集团微信公号昨天发布的消息称，方威前天在会上提出打造安全一流、服务一流、利润第一的世界航空公司目标，并表示充分信任、尊重、依靠海航航空现有的干部员工队伍。海航航空经营管理实际控制权当日正式移交，标志着方大集团正式接手海航航空。

方威提出，坚持方大特色发展模式，发挥多年来并购重组混改实践积累的丰富经验，充分信任、尊重、依靠海航航空现有的干部员工队伍，注入资金的同时，输入灵活的机制，本着“四个有利”，依法依规，公平公正，贯彻市场化、法治化原则，实现责、权、利统一，充分调动海航航空干部员工积极性，激发内生动力活力。

在员工福利上，方威建议恢复海航航空原有福利；实施利润提成政策、医疗福利政策、孝敬父母金、免费工作餐；坚决实行“三个不减”，不减一名员工，不减员工一分钱工资，不减员工一分钱福利待遇。

方威表示，“绝不能在人力上降成本”“从今天起，海航航空所有公司到时间必须开工资，遇到节假日要提前，晚发一天财务总监或总经理、董事长免职，这就是方大的制度！”

海南航空控股股份有限公司前天发布公告称，海航控股控股股东变更为海南方大航空发展有限公司（以下简称“方大航空”），实际控制人变更为自然人方威。海航控股实施资本公积金转增后，其他主要股东持股情况将发生变化。

据公告显示，方大航空的实际控制人为方威生于1973年，为辽宁省沈阳市人。现任方大国际董事长、方大集团董事局主席、方大钢铁董事。

据辽宁方大官网介绍，辽宁方大集团实业有限公司是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。