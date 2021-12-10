中国多地出台多孩家庭住房支持政策

自中国开放三胎政策以来，多地密集发布生育支持政策，一些地区相继推出多孩购房补贴和选房优先等政策。

据第一财经网报道，江苏省海安市、甘肃张掖市临泽县、北京、安徽、广东等地相继推出支持三孩政策落地的住房类配套措施，对符合住房保障条件且有未成年子女的家庭，优先予以保障。

据海安市人民政府官方微信公众号“海安发布”本月7日消息，海安市住建局、自然资源规划局等五部门出台的《关于促进城乡统筹改善居住条件的暂行办法》，对子女未满18岁的二孩、三孩家庭，在市场价格基础上二孩家庭给予每平方米200元（人民币，下同，约42新元）、三孩家庭给予每平方米400元的优惠。

中国全国第一个为多孩家庭购买商品房发放补贴的城市是甘肃张掖市临泽县。根据临泽县人民政府9月出台的政策，政府对生育二孩、三孩的家庭，提供生育津贴、育儿补贴、就读幼儿园资助、购房补助等资助。其中，对生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，在城区购买商品房时，给予4万元的政府补助，在如周围村镇等集中居住区购买商品房时，给予3万元的政府补助。

除临泽县外，北京、安徽、广东等地也相继提出，在保障性住房方面，对于多孩家庭，予以优先照顾。根据12月1日广东通过的人口与计划生育条例，将通过财政、税收、教育、住房等支持措施，减轻多孩家庭负担，并在就业服务、配租公租房等方面给予适当照顾。而在10月初，北京朝阳区已启动首批对多孩家庭直接配租公租房的计划，成为全国首个在公租房分配生落实三孩政策的城市。

易居研究院智库中心总监严跃进称，地方发布对居民改善型购房需求给予明确支持的政策，尤其是对于普通改善型购房需求和三孩家庭购房需求，海安市都给予了明确的政策鼓励，这具有非常好的导向意义。