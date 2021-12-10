惠誉称恒大和佳兆业已违约

惠誉国际评级(Fitch Ratings)称，中国恒大集团和大型房地产开发商佳兆业集团控股有限公司因未能偿付美元债券而违约。

据《华尔街日报》报道，惠誉称，佳兆业没有偿还本周到期的4亿美元债券（5.46亿新元），再次违约。本周早些时候，恒大也错过了一个偿还债券利息的最后期限，惠誉周四宣布，这相当于违约。

周四，惠誉将佳兆业的信用评级下调至“局部违约”，这一级别适用于拖欠债务但尚未申请破产或进入其他正式清盘程序的借款人。惠誉对恒大也给出了同样的评级。

知情人士透露，佳兆业已开始与持有其大量国际债务的债权人进行谈判。

知情人士说，这些债券持有人向佳兆业提出了一项约20亿美元的融资方案，其中包括股权、可转换债券和其他工具等多种选择。Lazard Ltd.为这些债券持有人提供咨询服务。上述知情人士还称，佳兆业和Lazard已就一项保密协议的条款达成一致，该协议将使这家投行能够更好地评估佳兆业的现金短缺情况。

佳兆业曾于2015年成为首批在海外违约的中国开发商之一。

在中国房地产行业，无法偿付投资者的情况越来越多，因为在房屋销售下降、政府限制借贷以及债券市场下跌的压力下，房地产公司步履维艰。债券市场的跌势几乎使发行新债的市场陷入停摆。

最近几个月，花样年控股集团、当代置业(中国)有限公司和新力控股(集团)有限公司等几家规模较小的公司也发生了违约。

总部位于深圳的佳兆业是中国房地产行业仅次于恒大的国际债券市场最大借款人之一，截至6月底，佳兆业约有109亿美元的未偿美元债券。