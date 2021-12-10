报告：与中国军方关联黑客攻击东南亚多国

美国一家网络安全公司在周三晚间发布的最新研究报告中称，中国黑客今年对东南亚多个国家的军事和民间组织发动了攻击，特别是那些拥有类似领土主张或战略基础设施项目的国家，表明黑客袭击的背后可能有国家势力的参与。

据彭博社报道，美国网络安全公司“Recorded Future”旗下的研究公司Insikt Group称，马来西亚，印度尼西亚和越南是过去九个月里黑客的前三大目标国家。此外，黑客还瞄准了菲律宾，老挝，柬埔寨、泰国等。

报告写道：“这些已经被发现的黑客攻击行动几乎可以肯定是支持中国政府的关键战略目标，例如收集有关参与南海领土争端的国家的情报，或搜集与对“一带一路”具有战略重要性意义的项目和国家有关的情报” 。

黑客攻击的重点是泰国和马来西亚总理办公室，印尼和马来西亚外交部以及军方部门。Insikt Group在东南亚发现了超过400个特殊服务器与受攻击的网络进行通信，这些网络可能与中国政府资助的代理人有关。报告补充说，不知悉可能被黑客获得的具体数据，该公司将大部分活动归因于一家中国政府资助的实体，名称为Threat Activity Group 16。

报告称，“我们还发现证据表明TAG-16与和中国人民解放军有关的组织RedFoxtrot共享定制能力(custom capabilities )”。报告撰写者已在10月通知了所有相关国家。

对此，中国外交部发言人汪文斌周四在北京举行的例行新闻发布会上表示：“我们坚决反对出于政治目的散布虚假信息，误导国际社会，挑拨其他国家之间关系”。

越南外交事务发言人黎氏秋亨（音译自Le Thi Thu Hang）没有就报告的具体细节置评，但在周四的线上新闻发布会上表示，政府“始终密切关注此事，并已发布各种指导方针，政策和措施，以确保网络安全和信息安全”，她补充说，越南“已准备好就这个问题与国际社会合作”。

菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）告诉记者，他不知道该国海军最近是否遭到任何网络攻击，将要求情报官员调查此事。

