消息：美国将把商汤集团加入投资黑名单

知情人士透露，美国政府将于周五将中国人工智能公司商汤集团股份有限公司加入禁止投资的黑名单，并指这家公司充当侵犯人权的帮凶。

据彭博社报道，不愿公开身份的知情人士称，料在同一天为香港首次公开招股定价的商汤集团将被美国列入禁止投资的“中国军事-工业复合体公司”名单。该公司此前已经被美国商务部列入了实体清单，禁止其获取该国的关键产品和技术。

知情人士称，美国选择在人权日当天将商汤集团加入黑名单。

英国《金融时报》曾报道，当日是民主峰会最后一天，此举是美国为对多国实施一揽子制裁的组成部分。

美国在特朗普担任总统时期已对该公司实施了制裁，称它是在新疆协助侵犯人权的众多中国企业之一。商汤此前否认了所有指控。

今年8月，商汤公司在招股说明书中说，只有一家名为北京市商汤科技开发有限公司的附属公司受到实体清单下美国制裁的影响。商汤集团称，根据律所提供的法律意见，针对北京商汤的限制不适用于集团的其他实体。

在美国商务部工业安全局最初公布的名单中，该公司被简单列为“Sense Time”。清单于2020年进行了修订，称修改现有SenseTime条目，增加一个名为‘北京市商汤科技开发有限公司’的条目，并在修订后将‘SenseTime’作为别名”。

目前尚不清楚新的制裁将如何影响商汤集团即将进行的IPO。该公司寻求在12月17日的上市中募集不超过7.68亿美元（10.49亿新元）。交易条款显示，八家基石投资者承诺认购4.5亿美元的商汤股票，约占其发行规模的59%。