毕马威预计香港今年IPO融资跌出全球三甲

毕马威中国昨天（9日）预期香港交易所今年全球新股融资榜或跌出全球三甲，被上海交易所赶上，位居第四。

据《星岛日报》报道，毕马威中国昨天发表2021年第四季香港及大陆新股市场回顾及2022年展望，预期今年全球IPO市场融资，上交所凭477亿美元（651亿新元）超越香港位居全球第三，港交所只有393亿美元，排名从2020年的第二跌至第四。另外，纳斯达克交易所与纽交所则以994亿美元和554亿美元位居第一及第二名。

毕马威中国预测，2022年香港的IPO活动仍然频繁，将有超过180家公司赴港寻求上市，全年将有100至120只新股上市，集资总额达4000至4500亿港元（787亿新元），继续成为首选的上市地之一。

毕马威中国还预测，2021年香港将录得110宗上市交易，集资总额预计达3560亿港元，反映香港IPO市场依然稳健。该行还称，中概股将回归香港上市，2021年集资达966亿港元，占市场总额27%，反映出中概股会有继续回归上市的趋势。

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌称，美国《外国公司问责法案》正式生效，联交所近期已通过海外公司来港上市的咨询，对海外公司第二上市的条件已有所降低，让公司更容易来港第二上市，预计会有多20至30家中概股回流。

他还称，从2021年下半年开始，中国企业赴美上市会较艰难，未来可能会较多企业转来香港上市，这将有利于香港的发展。