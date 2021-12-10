中国证监会：尊重企业自主选择上市地

中国证监会国际部主任申兵表示，证监会将进一步推动两地资本市场深化合作，助力香港融入国家发展大局，全力支持香港巩固国际金融中心地位，完善境外发行上市监管制度规则，为符合条件的境内企业到香港等境外市场融资提供更加透明、可预期的制度环境。他还说，充分尊重境内企业自主选择上市地。

据上海证券报报道，申兵周五在“香港国际金融中心定位与展望”研讨会上发言称，证监会坚定支持和拥护“一国两制”方针，对企业境外上市持开放态度，充分尊重境内企业依法合规自主选择上市地。

申兵还指出，具体支持举措还包括持续完善互联互通机制，便利全球投资者参与内地市场，进一步拓展和丰富交易标的和风险管理工具，推动将ETF纳入互联互通标的，抓紧完善交易日历安排。

此外，继续支持境内证券基金经营机构“走出去”，利用香港这个重要的平台持续拓展业务范围，不断提升国际化经营能力和水平，助力香港国际金融中心功能发挥；持续增强两地资本市场监管执法合作，维护两地资本市场的稳健运行。

据其介绍，截至今年10月底，沪深股通资金合计净流入15271亿元（人民币，下同，3273.44亿新元），港股通资金合计净流入21397亿港元（3746.11亿新元）。同时截至今年10月底，在香港上市的内地企业共1210家，占香港上市公司总数的47.45%。

