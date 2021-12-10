美批评尼政府与台断交无法反映人民意愿

美国国务院批评尼加拉瓜政府与台湾断交，称该决定无法反映尼加拉瓜人民的意愿，因为尼加拉瓜政府并不是通过自由选举产生。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）当地时间9日在国务院官网刊登的声明中，指责尼加拉瓜上个月7日举行的选举是一场骗局（sham），并说如果没有从自由公正选举中赋予的职权，尼加拉瓜总统奥尔特加（Daniel Ortega）所做的事并不能反映尼加拉瓜人民的意愿，也剥夺了尼加拉瓜人民在民主和经济增长方面的坚定伙伴。

美国国务院也呼吁所有重视民主制度、透明度、法治和促进公民经济繁荣的地区，扩大与台湾的接触。

尼加拉瓜在当地时间星期四（9日）宣布与台北断交，转而承认一个中国，并与北京复交。台湾外交部就此表示痛心和遗憾，并宣布全面停止与尼加拉瓜有关的援助计划。

这是尼加拉瓜第二度与台北断交。尼加拉瓜曾在奥尔特加主政时期于1985年与台北断交，转而与北京建交，直到奥尔特加在1990年下台后与台北复交。

台湾邦交国现在只剩下14个，其中六个位于中美洲和加勒比海地区。

台湾联合新闻网指出，台湾邦交国数量自1988年起不断锐减，李登辉时期最多达31国，陈水扁时期邦交国降至23国。马英九时期实行“活路外交”，仅与甘比亚断交。蔡英文上任以来，与台湾断交的国家有圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯。尼加拉瓜是第八个在蔡英文时期断交的国家。

路透社认为，尼加拉瓜与台北断交是对美国的一记打击。美国与尼加拉瓜之间的关系在过去几个月恶化，美国国务院早前指控奥尔特加的一名国家安全顾问进行进口和海关欺诈行为，让奥尔特加政府成员从中获利，因而决定对这名顾问实施制裁。