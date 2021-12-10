报告：中国百城住宅库存创五年来新高

受连续多月楼市降温、交易下滑等影响，中国多地住宅库存持续上升。易居房地产研究院10日发布的一份报告指出，当前百城库存规模为2016年8月份以来的近五年多新高。

据中新社报道，报告指出，截至11月底，中国100个城市新建商品住宅库存总量为52110万平方米，环比增长2.1%，同比增长2.1%。库存环比数据出现连续4个月正增长现象，而同比则连续36个月保持正增长态势。当前百城库存规模为2016年8月份以来的近五年多新高。

今年持续6个月的市场交易环比下跌态势，导致楼市“供大于求”的现象出现。报告显示，11月份，100个城市新建商品住宅供应量为4495万平方米，而成交量为3437万平方米。供大于求意味着房地产企业去库存压力和债务压力进一步加大。

从库存消化周期来看，11月份100个城市新建商品住宅存销比即库存去化周期为12.5个月，这也意味着以当前市场情况，消化完这些库存需要12.5个月时间。观察2016年8月份以来的百城库存去化周期，总体上在10个月上下波动。

从库存结构来看，三四线城市库存增加最多。报告指出，截至11月底，100个城市中一线、二线、三四线城市的新建商品住宅库存总量分别为3052万、26571万和22487万平方米，同比增速分别为-2.9%、-0.9%和6.7%。其中，三四线城市库存出现连续37个月库存规模同比正增长的态势。

从城市来看，西宁、洛阳、舟山、威海、江阴、哈尔滨等库存消化时间最长，普遍在二至三年左右，其中西宁库存消化周期长达三年半。

分析认为，库存走高意味着部分房企仍会选择降价促销，以回笼资金，楼市缺乏大幅反弹动力。

此外，易居研究院智库中心研究总监严跃进说，近期高层会议指出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”。预计12月份和明年一季度，部分库存压力大的三四线城市会调整购房政策，激活刚需和改善型购房需求，缓解去库存的压力。

