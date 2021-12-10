花样年托管人天风证券称其未履行付款义务 有权抵押股份

中国房地产商花样年旗下物流管理业务分支彩生活昨天（9日）说，花样年获天风国际证券与期货有限公司（TFISF）通知未履行结欠之付款义务，并有权强制执行对彩生活股份押记。

综合路透社和澎湃新闻报道，根据公告，花样年接获TFISF通知，当中声称花样年未履行其结欠TFISF之付款义务，金额约为9698万美元（1亿3236万新元）。

TFISF称其作为花样年之托管人所持有彩生活约7.8亿股股份可予押记，作为对TFISF声称欠款之担保，并称其有权强制执行押记。

彩生活称，“本公司获告知，花样年正寻求法律意见以保护其合法权益。”彩生活股份于11月29日起停牌，并已申请于12月10日恢复交易。

陷入债务旋涡并正停牌中的花样年此前称，截至12月3日两只境内债获得展期没有出现境内公开市场违约事件，其他债权展期方案也在进行持续有序的沟通。

其主要附属公司香港花样年投资控股集团有限公司11月24日被申请清盘呈请，内容有关据称未偿还本金为1.49亿美元之贷款融资，花样年投资为担保人。

对此，花样年称，清盘须经法院裁定，清盘会对海外债权人造成重大伤害，公司为维护绝大多数债权人利益，将依法依规进行抗辩。花样年集团于12月6日在官方微信公众号上发布的“潘军谈花样年：置死地而后生”文章中，花样年控股董事局主席潘军谈及被海外债权人申请清盘一事时称，相信不会被海外债权人申请清盘。