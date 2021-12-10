胡锡进称台湾邦交国早晚“剃光头”

中国大陆《环球时报》总编辑胡锡进认为，尼加拉瓜与台湾断交，与大陆复交，此事发生在美国召开民主峰会之际，是给华盛顿的一记响亮耳光。对于剩下的14个台湾邦交国，胡锡进相信，“它剃光头是早晚的事。”

胡锡进今天（10日）在微博写道，断交事件是蔡英文政府嚣张得瑟付出的应有代价。

尼加拉瓜在当地时间星期四（9日）宣布与台北断交，转而承认一个中国，并与北京复交。台湾外交部就此表示痛心和遗憾，并宣布全面停止与尼加拉瓜有关的援助计划。

台湾邦交国现在只剩下14个，其中六个位于中美洲和加勒比海地区。

台湾联合新闻网指出，台湾邦交国数量自1988年起不断锐减，李登辉时期最多达31国，陈水扁时期邦交国降至23国。马英九时期实行“活路外交”，仅与甘比亚断交。蔡英文上任以来，与台湾断交的国家有圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯。尼加拉瓜是第八个在蔡英文时期断交的国家。

断交事件也无疑将外界的注意力转向台北的另一个中美洲邦交国洪都拉斯身上。不久前在洪都拉斯总统大选胜出的卡斯特罗（Xiomara Castro）曾在选前说，愿意让洪都拉斯与北京建交。

不过，卡斯特罗的竞选搭档在选后告诉路透社，新政府没有计划与北京建交，并将洪都拉斯与美国之间的关系视为优先关注的事项。

美国官员在选前曾告诉卡斯特罗和落败的另一名候选人，美国希望洪都拉斯继续与台湾保持外交关系。中国大陆批评美国此举是强权政治。