蔡英文：外交施压不会改变台湾坚持民主自由决心

台湾总统蔡英文今天（10日）就尼加拉瓜与台湾断交一事做出回应时说，外交施压或是文攻武吓，都不会改变台湾坚持民主自由，坚持参与国际民主社群的决心和努力。

综合台湾联合新闻网和《自由时报》报道，蔡英文在一个活动致词时说，断交的决定涉及复杂国际政治及两岸情势，“台湾的民主越成功、国际支持越强，来自威权阵营的压力越大，但是我们都坚信，不论是外交施压，或是文攻武吓，都不会改变我们坚持民主自由、坚持走向世界、坚持参与国际民主社群的决心和努力。”

尼加拉瓜在当地时间星期四（9日）宣布与台北断交，转而承认一个中国，并与北京复交。台湾外交部早前表示痛心和遗憾，并宣布全面停止与尼加拉瓜有关的援助计划。

根据中国外交部官网信息和央视新闻报道，中国同尼加拉瓜今天（10日）在天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。

中国大陆外交部发言人说：“尼加拉瓜政府承认并承诺恪守一个中国原则，同台湾断绝所谓的‘外交关系’，同中华人民共和国恢复外交关系，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。这是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。”

美国国务院批评尼加拉瓜政府与台湾断交，称该决定无法反映尼加拉瓜人民的意愿，因为尼加拉瓜政府并不是通过自由选举产生。

这是尼加拉瓜第二度与台北断交。尼加拉瓜曾在奥尔特加主政时期于1985年与台北断交，转而与北京建交，直到奥尔特加在1990年下台后与台北复交。

台湾邦交国现在只剩下14个，其中六个位于中美洲和加勒比海地区。

台湾联合新闻网指出，台湾邦交国数量自1988年起不断锐减，李登辉时期最多达31国，陈水扁时期邦交国降至23国。马英九时期实行“活路外交”，仅与甘比亚断交。蔡英文上任以来，与台湾断交的国家有圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯。尼加拉瓜是第八个在蔡英文时期断交的国家。