WTO副总干事：中国为维护世贸核心价值等发挥中流砥柱作用

世界贸易组织副总干事张向晨今天说，中国加入世贸组织是中国改革开放的里程碑，是中国顺应经济全球化发展潮流作出的正确抉择，他并认为，中国近年在维护世贸组织核心价值和基本原则方面发挥了中流砥柱的作用。

根据澎湃新闻报道，张向晨在“中国入世二十周年法治论坛”暨2021年度中国法学会WTO法研究会学术年会上提到，中国加入世贸组织不仅激活了自身发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。面对近年贸易保护主义抬头，逆全球化思潮泛滥，以世贸组织为核心的多边贸易体制受到严重冲击，中国在维护世贸组织核心价值和基本原则方面发挥了中流砥柱的作用。

张向晨说，世贸组织是以规则为基础的国际组织，世贸组织协议涵盖了货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权，以及与贸易有关的投资措施，确立了一整套国际贸易规范，确定各成员的权利和义务。通过贸易政策审议机制和争端解决机制，监督各成员有关贸易、法律、政策的制定和实施，为世界提供一个开放、公平、统一的多元贸易体制框架。

20年来，中国把握机遇，实现了跨越式发展，成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国，利用外资稳居发展中国家首位。加入世贸组织20年来，中国不断扩大市场开放，以自身发展促进互利共赢，成为全球经济持续发展的重要引擎。加入世贸组织后，中国还进行了大规模的法律法规清理工作，为履行入世承诺、遵守世贸组织规则奠定了基础，同时也对完善中国社会主义市场经济体制作出了贡献。

张向晨说，中国积极利用世贸组织争端解决机制，维护自身权益，妥善处理贸易争端。加入世贸组织20年来，中国积极参与与世贸组织有关的规则谈判，为达成贸易便利化协定和信息技术协定扩围谈判作出了积极贡献。推动世贸组织对新议题的规则制定，引领投资便利化、塑料污染与贸易等议题的讨论，积极参与电子商务、服务贸易国内监管、中小微企业等议题的磋商。

张向晨还指出，当今世界经济深度融合，各国利益连接更加紧密，面对机遇和挑战，世贸组织需要改革，广大成员对中国的作用充满期待。他们希望中国以加入世贸组织20周年为新起点，继续扩大对外开放，营造公平竞争的市场环境，与世界各国共享发展机遇，在世贸组织改革中发挥积极建设性的作用。