香港组合Twins移居上海 为买房缴社保

继香港知名艺人杨千嬅一家今年4月份暂时移居上海后，香港女子演唱组合Twins（钟欣潼、蔡卓妍）在谈话节目中透露，两人目前都住在上海生活和工作。她们并且在节目中坦言

：“还没买房，在缴社保。”

据《广州日报》报道，《鲁豫有约》节目微博8日公开一段Twins接受采访的内容，视频中阿sa（蔡卓妍）说，她与阿娇（钟欣潼）目前都住在上海，她来上海有半年了，阿娇来上海时间更久，有一年了。

主持人问起两人在上海的房子，两人透露，房子是租的，正在缴社保，所以买不了新房，只能买二手房，“因为缴完社保我们分数（积分）也不够” 。两人称目前的想法是今后的大部分时间都在内地。

两人在节目中还透露，不少香港艺人目前都搬到了内地，有杨千嬅一家、陈小春一家、佘诗曼、郑希怡与女儿，小孩子都在上海读书。经纪人霍汶希也透露，她与自己的女儿、还有容祖儿在北京。

就在12月7日，有港媒称杨千嬅一家已于今年4月份移居上海，在接受采访时，杨千嬅介绍，因为老公的爸爸和家人都在上海，加上经纪人安排了一连串工作，所以索性带着孩子一起住在上海，不过，完成工作后会再返回香港。目前，杨千嬅的儿子已入读上海本地学校。

对于Twins提到的正在缴社保攒积分买房，有网友表示是接地气的聊天，“就这个话题太接地气了”，“哈哈哈哈人间真实～好接地气的聊天。”