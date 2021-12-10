联想称股权转让并未导致国有资产流失

被时评人司马南批评造成国有资产流失的联想集团今天（10日）发布声明称，经向中国科学院控股有限公司确认，2009年转让联想控股股权并未造成国有资产流失。

联想控股今天发表的声明称，该集团在2009年按照企业国有资产交易相关规定，中国科学院控股有限公司通过北京产权交易所公开挂牌交易，转让了联想控股29%股权。该次转让，严格按照国有资产产权交易相关要求进行了审计、资产评估和备案。

经专业机构认定，联想控股归属于母公司所有者权益账面值为77.2亿元（人民币，下同，约16.5亿新元），评估值为92.6亿元。该次交易联想控股归属于母公司所有者权益溢价至95亿元，对应的29%股权交易价格为27.55亿元。

声明称，当时的股权转让是按照党中央2004年8月关于“大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化”的要求，以加快高技术产业规模化发展，科院做出加快院所投资企业股权社会化改革的决定。

声明并强调，该次股权转让，实现了国有资产的保值增值，历次中央巡视和国家审计署审计均未对此提出过任何异议。

中国网络时评人司马南曾在11月在社交媒体连发七个视频，列举了联想“多宗罪”，包括在股份制改革中贱卖国有资产，导致国有资产流失；企业资不抵债，高官却拿着天价薪酬，是“穷庙富方丈”；联想27名高管中有14个外国人，涉及信息安全问题等。