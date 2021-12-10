美媒：美国考虑禁主要商品卖给中芯国际

美国媒体披露，美国正考虑禁止主要出口商品卖给中芯国际，以免中芯购得来自美国的生产工具。

据美国《华尔街日报》周四（9日）报道，知情人士透露，美国官员计划本月讨论国防部的一项提议，其中涉及填补监管漏洞，使得中芯国际无法购买美国关键技术。美国早前将中芯国际列入商务部实体清单，目的是要在公司获取美国主要出口产品方面设限，但中芯国际仍能购买用来制造芯片的美国工具。

中芯国际一年前被列入实体清单，意味着如果没有许可证，其他企业在出口源自美国的技术给中芯国际方面将受到限制。然而，知情人士透露，此举无法有效防止中芯国际获取多个用于制造半导体的制造工具。

根据现有规定，中芯国际可购买只用于（uniquely required）制造特定芯片的美国工具。这些芯片具有10纳米及以下的电路，接近尖端半导体制造技术。消息人士说，由于许多制造工具可用来生产各种大小的芯片，出口商认为他们仍然能够销售可进行调整以生产更小芯片的工具，意味着这项限制令形同虚设。中芯国际没有即时回应就此事置评的请求。

知情人士透露，在美国国务院、能源部官员以及国家安全委员会的支持下，国防部希望改变限制令措辞，限制中芯国际获取有能力（capable of）生产含14纳米或更小电路的半导体的工具，进一步扩大中芯国际无法获取的美国商品的范围。

五角大楼发言人萨波（John Supple）回应时说，国防部不会对跨部门讨论事项置评。美国国务院和能源部，以及国家安全委员会的代表也没有立即置评。

不过，知情人士说，一些美国商务部官员正尝试阻止国防部上述提议获得接纳。

商务部官员和美国工具制造商告诉其他官员，更改针对中芯国际的限制令，将对美国公司的收益造成伤害，并加剧全球芯片短缺的问题。

知情人士说，支持国防部提议的人士认为，由于中国目前不是尖端芯片的主要制造商，限制中国公司购买用于制造这些芯片的工具，不会对全球供应造成影响。他们相信，美国公司只有一小部分产品将受到更严格限制措施的影响。

美国也将在今天再度把中国人工智能公司商汤列入财政部禁止美国投资的清单，而商汤正好在今天于香港进行招股定价。

《华尔街日报》和英国《金融时报》引述消息人士报道，美国曾指商汤协助中国官方侵犯新疆维吾尔族人权，但在今年较早前将商汤从禁止投资的清单中移除。财政部的这份清单针对的是被指为中国军方提供支持的企业。

知情人士也说，美国官员将在下来几个月考虑将更多中国科技公司列入商务部实体清单和财政部禁止美国投资的清单。多个政府机构的官员正在推动对中国采取更强硬的态度，但商务部的领导层反对部分针对中国的计划，因为他们认为这些计划会伤害到美国公司。

美国商务部没有立即就此置评。