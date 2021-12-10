分析：中国央行亮明人民币汇率政策底线

继昨晚中国央行年内二度上调外汇存款准备金率后，今日人民币兑美元中间价又大幅弱于市场预期，这表明监管层正对近期人民币升势释出强烈政策信号，市场或对6.35一线是政策底逐渐形成共识。

据路透社报道，市场人士同时也指出，目前正值年末季节性结汇高峰，客盘主导市场的格局料难扭转，若短期人民币升势无法明显降温，后续不排除监管层祭出包括继续上调外汇存准率及重启中间价逆周期因子在内的诸多调控手段。

瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰说：“中国央行发出了抑制人民币升值的强烈政策信号，这一系列政策行动令我们感到意外。”

在央行对人民币升值划出政策底线后，预计美元/人民币在年底前可能重回6.4元上方。

中金公司点评也称，调升外汇存准率可能明确了6.35是人民币汇率短期的重要点位，受政策影响，人民币汇率或短期回落。

一中资行交易员亦表示，央行两次在美元/人民币升至6.35附近出手调升外汇存准率，传递出很清晰的政策信号，“让市场很清楚地看到央行的态度，6.35是政策底线。”

他并指出，外汇存准率这一政策工具有连续性的特点，市场会忌惮央行可能继续调升，“当然央行也还有很多其他政策工具。”

高盛最新报告即指出，中国央行抑制人民币升势的政策选项还包括通过口头引导市场预期、重新启用中间价逆周期因子、有序放宽资本流出渠道等方式。

路透社的报道称，近期在旺盛结汇需求推动下，人民币快速走升势头明显，本周三人民币兑美元即期放量收创逾三年半新高，并在官方收盘后突破6.35关口，人民币CFETS汇率指数也一路攀升至逾六年高位。

中国央行周四晚间宣布年内第二次上调外汇存款准备金率，此前在5月下旬人民币出现加速升值后，央行也曾上调外汇存准率出手抑制升值预期。

虽然监管层已向市场亮明政策底线，但分析人士也指出，目前正值年末季节性结汇高峰，短期仍是客盘需求主导市场，预期引导效果还有待观察。

他们并指出，从今日市场走势看，虽然受中间价调弱影响，美元/人民币大幅高开，但市场结汇力量依然强劲，此前观望的结汇需求也顺势而出。

另一中资行交易员说：“接近年底、农历年前，市场传统结汇需求的旺季，客盘需求还会主导市场，短期对人民币的升值抑制作用可能有限”，总体还会在6.35至6.40区间波动。

招商银行金融市场部研究员丁木桥点评也称，年底前结汇需求依旧旺盛，人民币表现预计仍偏强势状态；在更多消息公布前，美元兑人民币预计将在6.34至6.42之间波动。

中信证券宏观分析师明明认为，此次调升外汇存准率后，美元兑人民币汇率将出现一定程度调整，但当前正值企业结汇高峰，调整幅度或略弱于上次；后续人民币仍将面临出口强劲与美元指数走强两因素较量的局面，大概率仍是双向波动走势。