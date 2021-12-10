王毅：同中国建立发展正常关系是时代大势不可阻挡

中国国务委员兼外长王毅今天表示，中国欢迎尼加拉瓜政府做出同台湾“断交”、同中华人民共和国恢复外交关系的政治决断。他说，同中国建立或恢复正常的外交关系，这只是一个时间问题，更是时代大势，不可阻挡。

根据央视新闻报道，王毅在同尼加拉瓜外长蒙卡达举行首次视频会晤后受访时说，双方正式确认了中尼复交联合公报中的所有内容。尼加拉瓜由此成为第181个同中国建立正常外交关系的国家。

王毅强调，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表包括台湾地区在内全中国的唯一合法政府，这是一个再简单不过的事实，也是一个再明白不过的道理。这个世界上还有那么几个国家仍然和台湾保持着所谓“邦交”关系，这是因为台湾大搞“撒钱”外交，不顾台湾民众的福祉，也是由于美国不断向这些国家施加各种各样的压力。

王毅说，美国的作法完全是双重标准。美国自己早在四十几年前就同中国建立了外交关系，有什么权力阻拦别的主权国家做出自己的选择？他相信这些国家迟早会遵循五十年前联合国大会通过的2758号决议精神，同中国建立或恢复正常的外交关系。

此外，中国大陆国台办发言人马晓光今天就同尼加拉瓜恢复外交关系回应说，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。中国赞赏有关国家顺应大势，支持中国的统一事业，欢迎所剩无几的若干个台所谓“邦交国”认清大势，早日站到历史正确的一边。历史和现实再次表明，“台独”是绝路，任何人任何势力都阻挡不了祖国完全统一和中华民族伟大复兴的历史大势。

中美洲国家尼加拉瓜当地时间周四（9日）宣布与台北断交，转而承认一个中国，并与北京复交。台湾外交部就此表示痛心和遗憾，并宣布全面停止与尼加拉瓜有关的援助计划。

这是尼加拉瓜第二度与台北断交。尼加拉瓜曾在奥尔特加主政时期于1985年与台北断交，转而与北京建交，直到奥尔特加在1990年下台后与台北复交。