世纪佳缘红娘被指用“杀猪盘”套路诈骗

相亲平台世纪佳缘的销售红娘被指以“杀猪盘”套路诈骗，而公司销售人员被要求对此无视，避免用户举报公司侵犯个人隐私。为此，世纪佳缘官方微博发布致歉声明称，红娘在实际工作中出现了“滥用职权”查阅用户信息的严重违规行为，公司负有不可推卸的责任，目前已经在后台去除此功能。

据澎湃新闻报道，记者11月初，以应聘的形式卧底进入婚恋平台“世纪佳缘”一家线下直营门店。

培训上岗后，该门店即为记者开通了CRM系统登陆权限，据记者调查发现，销售红娘入职获得CRM系统登陆权限后，只要从门店或所在城市的资源库捞取会员资源进入自己的库，就能在会员的个人页面自动“解锁”该会员发出的所有私密聊天记录，并能察看该会员在线上看过的至少20位异性信息，包括对方的个人照片、身高、学历、购房购车等情况。

通过“偷窥”这些暴露用户敏感隐私的内容，销售红娘们可以轻松掌握用户喜好，通过话术诱导，向抱有婚恋期望的会员精准勾勒出心仪人选画像，诱导其到线下门店，支付办理万元起步的“相亲”服务套餐。有销售人员向记者直言，即使后台看到“杀猪盘”套路诈骗，也要无视，避免用户举报公司侵犯个人隐私。

对此，12月7日，世纪佳缘官方微博发布“致歉声明”称，为更好的为用户提供更加精准的匹配和介绍，业务层面上向公司部分一线工作人员开放部分用户信息，让一线的工作人员（红娘）积极发现用户的问题和实际需求，从而更好的服务用户。但在实际工作中出现了“滥用职权”查阅用户信息的严重违规行为，公司负有不可推卸的责任，并称目前公司已经在后台去除此功能。

值得注意的是，截至目前，世纪佳缘仅针对调查中的默许销售人员随意浏览用户私密信息这一行为作出了回应，并未提及销售红娘专业身份全靠作假 “包装”“牵红线”话里话外全靠话术吸引会员到店付费办卡等种种乱象。

公开资料显示，世纪佳缘成立于2003年，2017年与百合网合并后，更名为“百合佳缘网络集团股份有限公司”，开始同品牌运营。截至目前，累计用户超过3亿，全国范围内拥有近200家线下服务中心，幸福经纪人（注：销售红娘）超过15000人。