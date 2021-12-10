中国官方称若企业不批延长产假 可通过劳动仲裁维权

在产假延长政策落地后，多地民众反映产假延长申请不被企业批准，各地方政府回应称，可向劳动仲裁委员会申请仲裁以维护权益。

据澎湃新闻报道，产假延长政策面临落地现实难题。湖北武汉、浙江台州、四川成都多地民众反映自己向企业申请延长产假，却因审核过程与地方政府政策不一，或公司产假制度与地方政策制度不一而不被批准。

其中一种情况是公司在审核产假过程上与地方政府政策不一，有一名湖北武汉市民日前反映在向公司申请延长产假时，却被公司告知未收到区里的通知，需要等细则出台，产假不被批准。

对此，武汉市人社局劳动关系处答复称，用人单位应当执行湖北省人大立法性规定，不存在“需看到红头文件”“需要区里认可”等说法。如与用人单位就产假延长、育儿假等事项发生争议，可向企业所在地或劳动合同履行地的区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。

另一种情况是公司的产假制度与地方政府产假制度不一，导致产假延长不被批准。有一位成都民众反映11月向公司申请育儿假时，公司却回复总部未出行具体育儿假的相关制度，而不被批准，意味着公司制度未出，不能根据地方政策制度进行休假，一切休假以公司制度为准。

对此，四川省卫健委同样答复称，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决，调解原则适用于仲裁和诉讼程序。四川省卫健委同时建议该民众向工会或劳动保障监察部门反映。