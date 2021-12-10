追踪MSCI中国A50指数的ETF将在港推出

中国的资产管理公司正加紧推出跟踪MSCI中国A50互联互通指数的交易所交易基金(ETF)。MSCI不久前推出了这个跟踪50只大盘中国A股的指数，旨在增强与富时罗素更成熟指数的竞争力。

据彭博社报道，四家类似基金上个月在中国内地上市后，三家中国资产管理公司计划于下周在香港推出跟踪MSCI中国A50互联互通指数的ETF。香港交易所10月份启动了该指数期货的交易，向新加坡著名的富时中国A50指数合约发起挑战。自那以来，投资者对这个MSCI指数的兴趣开始升温。

MSCI中国A50互联互通指数自8月份推出以来已上涨约10％，与富时中国A50指数并驾齐驱。两者都超过了沪深300指数同期约6％的涨幅，在中国股市从北京监管整顿引发的下跌中反弹之际，投资者纷纷涌向蓝筹股。

根据各自的发行章程，南方东英资产管理有限公司和华夏基金（香港）有限公司追踪MSCI中国A50互联互通指数的香港ETF定于周一上市 ，而易方达资产管理（香港）有限公司的ETF将在一天后推出。根据公司发言人，南方东英和华夏基金的ETF初始规模将分别约为1亿美元（1.37亿新元）和1.67亿美元。

华夏基金ETF主管Clarence Chan说，MSCI中国A50互联互通指数在方法上比富时指数更具“代表性”。富时指数更偏向于金融股，而MSCI指数更加多元化。

虽然追踪MSCI指数的基金越来越多，但要成为期货基准，该指数仍有一段路要走。根据彭博整理的数据，自两个月前推出以来到本周五，MSCI中国A50指数期货的日均交易量达到了大约5,000张合约，而富时中国A50指数合约同期的日均换手量超过了1万张合约。

