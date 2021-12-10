专家：全部中企退市也不会对华尔街造成重大冲击

美国证交会刚刚出台的新规可能导致数以百计中国公司退市，给华尔街市值带来2万亿美元（2.73亿新元）损失。不过不少经贸专家认为，即使所有中国公司退市，也不会对美国的经济和金融带来任何实质性打击。

据美国之音报道，美国国会专门机构“美中经济与安全审查委员会”（USCC）的数据，截至2021年5月，在美国三大交易所共有248家中国公司上市。而“世界交易所联合会”（the World Federation of Exchanges）的数据则显示，这些公司的总市值超过2万亿美元。

对此，华盛顿智库美国企业研究所（American Enterprise Institute）的资深研究员史剑道 (Derek Scissors)称，他对200多家中国企业退市会给美国股市减少2万亿美元的说法表示质疑。

他认为，在美国上市的中国公司的市值可能达不到那么高；因为中国公司的市值今年可能已经大幅下降。

史剑道认为，即使真的发生中国企业纷纷退市的情况，其实这对美国经济来说根本不重要；这对美国的金融业来说也无关紧要，因为同样的公司可以在香港投资。

史剑道说：“中国公司退市只会对美国证券交易市场所收的费用产生重要影响；但是这些股票交易所多年来一直做得很好，所以也很容易承受这些损失。”

资深经贸分析师、公共政策博客RealityChek的创办人托纳尔森（Alan Tonelson）认为，由于美国股市的总市值目前已经接近49万亿美元，因此，所有中国在美国的上市公司退市，造成的损失可能只会是短暂的刺痛，而不会造成重大或者长期的损害。

他说：“事实上，中国上市公司退市最终会加强市场的财务基础，因为中国实体的大部分价值，可能基于欺诈性财务报表。”

托纳尔森补充说，如果中国当局允许美国监管机构全面接触到这些实体的财务，中国公司则可以避免退市。 否则，这些中国公司就必须要离开美国股市。

美国证券交易委员会（SEC）上星期四（12月2日）最终确定了针对不符合审计要求的外国股票除名的规则。根据这项新的规定，在美国证券交易所上市的中国公司，必须披露它们是否由政府实体拥有或控制，并提供其审计检查的证据。

分析人士估计，新规则的推进可能导致超过200家中国公司面临在美国退市的风险，这些公司可能会选择在香港或其它地方上市；但是被美国股市踢出之后，可能会致使一些中国公司对投资者的吸引力降低。

