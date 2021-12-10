唐凤民主峰会致辞：台湾站在对抗威权主义最前线

台湾行政院政务委员唐凤9日出席美国总统拜登主持的民主峰会，并在致辞时说，台湾民主方兴未艾，也始终坚定站在全球对抗威权主义的最前线，更在促进全球自由民主上，扮演领导角色。

据中时新闻网报道，唐凤说，经过10年的稳定民主化进程后，台湾于1996年举行史上首次总统直选，这是一项重要的成就。到了2014年，台湾的民主已成熟，和平占领国会的行动，奠定了后续政治改革的基础，同时也掀起青年行动及公民参政的浪潮。

她称，疫情期间，各地的威权政府以公共卫生和集体利益为名，合理化侵犯人权的行为，全球民主呈现倒退的跡象。然而在台湾，“我们不必封城就能控制疫情，不必下架就能战胜假信息”。

唐凤强调，对台湾来说，民主不只是“为民所讬”，更是“与民协力”。她说，台湾推行有效的抗疫措施，包括口罩配购、简讯实联，都是由公民社会率先研发技术，再由政府与企业携手增幅。这样的伙伴关系，是台湾引以为傲，并且想跟外界分享的模式。

唐凤也说，台湾政府支持国际媒体及非政府组织来台驻点，过去两年来已协助50多名外国记者来台，包括在北京的压力下被迫离开的美国媒体。台湾也欢迎非政府组织来台设立办公室。

她称，民主峰会正是尽善尽美的平台，全球民主国家齐聚一堂、探索合作方式。

台湾外交部下午发布新闻稿指，拜登主持的民主峰会视讯会议于本月9日至10日举行，唐凤及驻美国代表萧美琴9日与各国领袖一同线上出席。唐凤也将于今天晚间代表政府，以预录影片方式发表“国家声明”，与世界分享台湾成功的民主故事。