台湾否认尼国大选前答应贷款1亿美元

尼加拉瓜与台湾断交后，英国媒体引述消息人士报道，台湾总统蔡英文在11月尼加拉瓜大选前最后时刻，答应向尼国提供1亿美元（1亿3700新元）的贷款，台湾外交部否认台湾做出这项承诺。

英国《金融时报》今天（10日）引述两名知情人士报道，台湾银行拒绝提供这笔贷款，因为此举会违反美国针对尼加拉瓜的制裁令。

据报道，台湾之前是尼加拉瓜的重要捐助地区。尽管尼加拉瓜政府因将反对派候选人拘捕入狱而受到国际社会的批评，台湾仍准备继续支持总统奥尔特加（Daniel Ortega）的政府，即使该政府因监禁反对派候选人而受到国际抨击。

台湾外交部回应时说，政府从未在尼加拉瓜大选前允诺任何贷款，并澄清台湾曾在2019年曾同意提供1亿美元的商业性重建贷款，供尼国进行基础建设，之后因拨款要件程序问题，承贷商业银行至今并无拨付任何款项给予尼国，并强调这笔人道援助贷款是用于重建尼国的基础建设，与尼国大选毫无关联。

另一方面，台湾媒体也指尼加拉瓜总统奥尔特加过去对台湾以花招多著称。联合新闻网报道，奥尔特加曾在2009年曾五度“放鸽子”时任台湾总统马英九，最终在台湾政府下达通牒并威胁取消合作计划后，才亲自到马英九下榻的饭店，当面表达歉意，并在马英九要求下，一同出席侨宴。奥尔特加也在侨宴上公开道歉，并强调台尼邦谊稳固。

涉外人士透露，现任台湾总统蔡英文2017年出访尼加拉瓜时，奥尔特加曾在没有通知台湾的情况下，就让当地媒体直播自己与蔡英文的会晤，且事前迟迟未能给予确切会面的时间。涉外人士也指奥尔特加一面与台湾交好，但也曾私下就运河开发案，与中国大陆接触。

此外，由台湾出资协助尼国兴间落成的棒球场2017年落成后，也传出奥尔特加故意提前一天开幕，目的就是要让时任台湾外交部次长刘德立来不及参加。外交部当时就开幕式提前举行消息回应时说，刘德立只是前往当时的另一个邦交国多米尼加，本来没安排要去尼加拉瓜。