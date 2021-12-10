消息：华春莹曾警告日本或将重新考虑中日关系

据港媒引述知情人士透露，中国大陆外交部部长助理华春莹曾警告日本称，如果日本对台湾问题采取进一步行动，中国大陆可能会重新考虑中日关系。

据《南华早报》报道，华春莹本月1日曾就日本前首相安倍晋三发表涉台讲话紧急约见日本驻华大使垂秀夫。不具名知情人士透露，会谈在十分紧张的气氛中进行。

华春莹要求日本阐明其在台湾问题上的官方立场。不过垂秀夫称，“安倍不再是内阁成员，他的言论只是以个人身份发表的。”

知情人士透露，华春莹告诉垂秀夫，如果日本继续沿着这条路走下去，中国大陆将不得不重新考虑如何处理中日双边关系，以及中国大陆对待日本的方式。

据日本共同社报道，在华春莹与垂秀夫会谈后，日本内阁秘书长松野博一在12月2日的新闻发布会上表示，日本政府无法解释安倍的言论，因为他已经离开了政府。

日本防卫大臣岸信夫12月3日则在记者会上提到，“围绕台湾的相关状况，有必要让中方理解，日本国内存在这样的想法。无法接受中方单方面的主张。”

对于安倍晋三的言论，日本外交部长林芳正在记者会上回应称“政府不便评论”，并强调“期待围绕台湾的问题通过对话得以和平解决，这是一直以来的一贯立场”。

知情人士还说，日本方面要求中国大陆不要公开垂秀夫与华春莹会谈的情况，但中方却予以公开，这让日本感到沮丧，日方向中国大陆转达了日本正在考虑取消日中两国间部分工作层级对话的想法。

安倍12月1日以视频方式出席台湾国家政策研究院主办之“影响力论坛”连线时称，“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事。在北京的人，尤其是习（习近平）主席，绝对不应对此有误解。”

此外，原定本月7日下午举办的日中交流活动据报停办，原因是北京市冠病防疫部门要求停办活动。垂秀夫在给中国宾客的信函中称，“一直在与北京市和中国政府有关部门紧密沟通并进行准备。作为主办方并非本意，极其遗憾”。