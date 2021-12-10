中国外交部强调中尼复交无经济前提

中国外交部强调，中国和尼加拉瓜复交是政治决策，绝不是交易筹码，并没有任何经济前提。

综合中新网和央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天（10日）在例行记者会上说：“尼加拉瓜决定同中国复交是出于对一个中国原则的认同，是一项政治决断，没有任何经济前提。”

汪文斌说，中国高度赞赏尼加拉瓜的立场，中尼复交为两国关系发展开辟了广阔前景，两国将在坚持一个中国原则基础上全面开展互利合作，双方将加强各层级交往，不断增进互信，积极开展抗疫合作，同时充分发挥互补优势，积极推进务实合作和各领域交流，增进两国人民福祉。

对于有几个国家仍然和台湾保持邦交关系，汪文斌说，这是台湾政府大搞撒钱外交，不顾台湾民众的福祉，也是由于美国不断向这些国家施加各种各样的压力，但中国大陆相信这些国家迟早会同中国建立或者是恢复正常的外交关系。

尼加拉瓜在当地时间星期四（9日）宣布与台北断交，转而承认一个中国，并与北京复交。台湾外交部就此表示痛心和遗憾，并宣布全面停止与尼加拉瓜有关的援助计划。

这是尼加拉瓜第二度与台北断交。尼加拉瓜曾在奥尔特加主政时期于1985年与台北断交，转而与北京建交，直到奥尔特加在1990年下台后与台北复交。

台湾外交部在断交事件发生后说，台湾长期与尼国共同推动有益民生的合作，协助尼国国家的整体发展，成果与贡献有目共睹，并决定全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员，以维护台湾主权及尊严。

美国国务院回应时提及上个月7日举行的尼加拉瓜大选，指责这场选举是一场骗局（sham），并说如果没有从自由公正选举中赋予的职权，尼加拉瓜总统奥尔特加（Daniel Ortega）所做的事并不能反映尼加拉瓜人民的意愿，也剥夺了尼加拉瓜人民在民主和经济增长方面的坚定伙伴。

国务院也呼吁所有重视民主制度、透明度、法治和促进公民经济繁荣的地区，扩大与台湾的接触。

英国《金融时报》则引述消息人士报道，台湾总统蔡英文在11月尼加拉瓜大选前最后时刻，答应向尼国提供1亿美元（1亿3700新元）的贷款，台湾外交部否认台湾做出这项承诺。

台湾联合新闻网也引述涉外人士报道，奥尔特加之前是一面与台湾交好，但也曾私下就运河开发案，与中国大陆接触。