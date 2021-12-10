下午察：台湾还会丢失多少邦交国？

就在美国与部分盟友外交抵制北京冬奥、台湾官方代表参与美国举办的民主峰会之际，中美洲国家尼加拉瓜宣布与台湾断交，转而与北京复交。

无论是对努力在国际舞台发声、邦交国却不断减少的台湾，还是对后院失守、战略竞争对手强势登堂入室的美国而言，这都可谓当头棒喝。

蔡英文执政的六年间，台湾已先后丢失了八个邦交国，如今只剩14个。

尼加拉瓜承认一个中国

尼加拉瓜外交部当地时间星期四（9日）发表声明说：“世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。尼加拉瓜即日起断绝与台湾的外交关系，并停止与台湾的一切接触和官方联系。”

这是尼加拉瓜第二度与台北断交，1985年第一次断交时也是发生在现任总统奥尔特加执政期间，他1990年下台后，尼加拉瓜便与台北复交至今。

据央视新闻报道，中国同尼加拉瓜今天（10日）在天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。

中国大陆外交部副部长马朝旭（右）与尼加拉瓜代表劳雷亚诺·奥尔特加今天在天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。（央视新闻微博）

台湾外交部的新闻稿说，为维护主权及尊严，台湾决定自即日起终止与尼加拉瓜的外交关系，全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员。新闻稿也指奥尔特加政府罔顾台尼两地人民多年休戚与共的情谊，台湾对此感到十分遗憾。

台湾总统蔡英文今天出席活动时说，尼加拉瓜断交的决定涉及复杂的国际政治及两岸的情势，“台湾的民主愈成功，国际的支持愈强，来自威权阵营的压力也会愈大；但是我们都坚信，无论是外交施压或者是文攻武吓，都不会改变我们坚持民主自由、坚持走向世界、坚持参与国际民主社群的决心跟努力。”

针对北京宣布与尼加拉瓜建交，台湾陆委会今天发表新闻稿表示强烈谴责，指中共以金钱利益恶意强夺邦交国、粗暴打压台湾的国际交往与生存空间、破坏台海和平稳定基础等。

外交学者出身的民进党立委罗致政今天判断，尼加拉瓜宣布与台湾断交，不排除是中国大陆对于美国邀请台湾参与民主峰会的反制。

台湾在野的国民党主席朱立伦今天谴责尼加拉瓜背信忘义，并对中共长期以来打压台湾国际空间表示遗憾。但他认为，两岸关系仍应以对话代替对抗，要用善意交流取代恶意的伤害，否则只会造成两岸关系倒退。

中国大陆外交部称，尼加拉瓜的做法是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。外交部发言人赵立坚在个人微博上恭贺中尼复交，也说尼加拉瓜声明台湾是中国的一部分“大快人心”。

赵立坚说，尼加拉瓜声明台湾是中国的一部分“大快人心”。（路透社）

中国大陆外交部长王毅也对中尼以“创纪录”速度实现复交表示热烈祝贺，并说很高兴中国在拉美和加勒比地区又多了一位新朋友，在推进“一带一路”建设和构建人类命运共同体的事业中又多了一位好伙伴。

美国国务院则说，尼加拉瓜政府与台湾断交的决定并不能反映尼加拉瓜人民的意愿，因为其政府不是自由选举产生的政府。发言人普莱斯发表声明说：“我们鼓励所有重视民主制度、透明度、法治和促进公民经济繁荣的国家扩大与台湾的接触。”

美国是邦交国决定是否与台断交的因素？

分析认为，美国的态度是台湾邦交国决定是否与其断交的因素之一。尼加拉瓜11月举行总统大选，传出奥尔特加关押反对派人士。美国带头拒绝承认尼加拉瓜选举结果，并对其进行谴责与制裁。

据路透社报道，美国与尼加拉瓜之间的关系在过去几个月恶化，美国国务院早前指控奥尔特加的一名国家安全顾问进行进口和海关欺诈行为，让奥尔特加政府成员从中获利，因而决定对这名顾问实施制裁。

台湾淡江大学拉丁美洲研究所长宫国威分析，尼加拉瓜与台湾断交，最主要是因美国等制裁导致经济成为该国政府面临的最大压力之一，必须找到金钱奥援，再加上台湾与美国关系升温，尼加拉瓜却被“老大哥”制裁，“小弟”要顾及跟“老大哥”的关系，无法给予尼加拉瓜太多援助，因此尼国选择向北京靠拢，与台湾断交。

台湾邦交国看美国眼色行事的另一个例子，是同在中美洲的小国洪都拉斯。上周在该国总统大选胜出的卡斯特罗（Xiomara Castro）选前曾说，若当选愿寻求与北京建交。但在美国国务院派出高官访洪并向两位主要候选人表明希望洪都拉斯维持与台邦交后，卡斯特罗的竞选搭档在选后告诉路透社，会将洪都拉斯与美国之间的关系视为优先关注的事项，新政府没计划与北京建交。北京则指责美国向洪都拉斯维施压，是强权政治、霸道行径。

2018年9月5日，尼加拉瓜总统奥尔特加和副总统穆里略出席一场游行活动。（路透社）

长期以来，中南美洲被认为是美国的势力范围，美国对于域内各国保持强大的政治经济影响力，由于地理上离中国大陆很远，这些国家以往与中国大陆经济和政治联系也较弱。

不过，随着中国大陆经济体量增长，全球化程度加深，原材料富集、农业发达的中南美洲，与中国大陆的经济互补性渐渐凸显，双方的经济联系快速发展。特别是到2018年，随着中美经济关系紧张，美国时任总统特朗普对中国大陆开打关税战，客观上加强了中国大陆与中南美洲国家的经济联系，中国大陆加大了从该区域的进口，尤其是大豆、猪肉和水果等农产品。也是在2018年，中国大陆对该区域国家的投资额超过了美国。在疫情中，中国大陆疫情控制较好，外贸规模继续增长，使这一差距继续拉大。

在政治上，由于台湾有很多邦交国集中在该区域，中南美洲国家也日益成为中国大陆拉拢的对象。

台湾近年来丢失的邦交国

台湾的邦交国数量自1988年起就不断下滑。据联合新闻网的数据，在李登辉时期，台湾的邦交国最多达31国，陈水扁时期降至23国。马英九时期实行“活路外交”，仅与甘比亚断交。

台湾近几年已丢失多个邦交国。台湾媒体统计，蔡英文2016年上任以来，共丢掉八个邦交国,包括圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯、尼加拉瓜。

如今，台湾仅剩14个邦交国，包括瑙鲁、帕劳、图瓦卢、马绍尔群岛、伯利兹、圣文森特和格林纳丁斯、危地马拉、海地、洪都拉斯、巴拉圭、圣卢西亚、圣基茨和尼维斯、斯威士兰、梵蒂冈。

中国大陆《环球时报》总编辑胡锡进今天发微博称，尼加拉瓜与台湾断交，与大陆复交，此事发生在美国召开民主峰会之际，是给华盛顿的一记响亮耳光。对于剩下的14个台湾邦交国，胡锡进相信，“它剃光头是早晚的事。”

今天就有不少台湾网民在讨论，接下来哪一个邦交国与台湾断交影响最大？不少网民认为是台湾在欧洲的唯一邦交国梵蒂冈，因为那是“世界最小，但面子最大的国家”。也有网民戏称：“美国爸爸不理你才是最可怕的！”

台湾前外长程建人分析，美国从上到下反中国大陆，且高调挺台湾，应会对台湾区域友邦施展影响力，尼加拉瓜与台断交引发骨牌效应的可能性较低。

但宫国威认为，北京在美国后院，也就是拉丁美洲、中南美洲区域动作频频，对台湾始终存在压力。

台湾政治大学名誉教授丁树范说，北京的目的就是要把台湾在中南美、拉丁美洲的邦交国家切除，并借此进入美国后院，而台湾位于这些地区的邦交国，都属权威主义国家，个别领导人就可影响国家外交。

他说，如果台湾要巩固在中南美洲的邦谊，仍不可避免必须由美国出手协助。台湾也必须透过不同形式的宣传，让这些国家知道，与北京建交没有实质利益。

丁树范并称，中国大陆“一带一路”倡议因内部财政问题严重，已渐渐停滞，导致提供其他国家建设援助时必须选择性挑选；台湾也应思考经济支援这些国家的方式，“因为国际关系很现实，不能只靠民主来推动双方关系。”