民进党吁朱立伦海峡论坛抗议 国民党反批外交失利

中美洲国家尼加拉瓜与台湾断交，民进党呼吁国民党主席朱立伦在海峡论坛向北京表达抗议。对于传出朱立伦预录的致词影片将有所更动，国民党昨天（10日）回应称，致词影片本周三就预录好，仅表达乐见民间社会力交流，并无其他视讯交流、也无其他互动，并批民进党执政无能、外交失利，应先检讨执政五年多丢失八个邦交国的“满江红”外交成绩单。

综合台湾《联合报》及中时新闻网报道，民进党发言人谢佩芬昨天说，在大陆对台湾严厉打压之时，台湾朝野应一致对外严厉谴责中共恶劣行径，很遗憾朱立伦的声明只见谴责尼加拉瓜，却刻意不提中共挖台湾邦交国的粗野行径，甚至附和中共来削弱台湾的主权。

她呼吁朱立伦展现朝野团结一致对外的坚定态度，在海峡论坛举办期间，向大陆当局表达最严厉抗议，勿再背离台湾主流民意。

海峡论坛昨天在福建厦门登场，朱立伦将以录影致词方式，参加今天（11日）的论坛大会开幕式。

对于民进党的上述主张，国民党发言人江怡臻回应称，民进党与其甩锅国民党，应先深刻检讨执政五年多来丢失八个邦交国、至今却无人负责下台的“满江红”外交成绩单。

江怡臻说，马英九政府仅在执政末期断交冈比亚一国，就被绿营痛批应下台负责，但如今总统蔡英文执政五年来断交八国，外交部长吴钊燮竟仍不见反省、不动如山。

她还批评民进党执政无能、外交失利，应先检讨自己错误的两岸与外交政策，切勿意识型态挂帅、采取极端路线导致台湾与盟友陷入区域冲突的战争风险。

江怡臻表示，海峡论坛定位是两岸民间各领域交流，国民党以在野党立场协助促进两岸民间社会力往来、累积善意互动，确保台海和平稳定与在陆台商、台生安全与权益，但仅透过预录影片方式简单致意，并未视讯参与。

第13届海峡论坛主轴为“扩大民间交流、深化融合发展”，因疫情关系，采实体与线上会议。大陆全国政协主席汪洋将以视讯方式致词。

台湾陆委会此前定调海峡论坛是“中共对台大型统战平台”，已禁止台湾中央部会参加，更不乐见地方政府参与，同时禁止台湾相关机构、个人及团体，以任何形式参与。