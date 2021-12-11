中国国防部对印国防参谋长等罹难表达同情

印度国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）等多人在直升机坠毁事故中身亡，中国国防部向印方表达同情和慰问。

中国“国防部发布”微信公众号昨天发布消息称，据报道，12月8日，印度一架直升机坠毁，包括印国防参谋长拉瓦特上将在内的多人在事故中不幸罹难。中国国防部向印方表达了同情和慰问。

拉瓦特乘坐的俄制米-17V5直升机本月8日在泰米尔纳德邦库诺尔附近坠毁。机上载有14人，其中13人死亡，包括拉瓦特和他的妻子。

中国官媒《环球时报》8日已发表评论称，拉瓦特曾称中国是印度的头号敌人，但“我们不想像谈论一个‘敌人’之死那样评论拉瓦特的死亡”，“我们不认为中印是‘敌人’，所以愿对拉瓦特的意外丧生表达同情。

但文章也说，想借此提醒部分对中国持激进态度的印度人，印度军用直升机的安全性没能保护国防参谋长的生命，尽管这一事故可能是低概率的，但事情这么寸，还是反映了印度军事装备的低可靠性，强调落后才是印度的最大敌人，而非中国。

63岁的拉瓦特于2019年底获得总理莫迪政府任命为印度第一任国防参谋长。

莫迪对拉瓦特罹难深感悲痛。他形容拉瓦特为“一名真正的爱国者，为印度武装部队和安全机构的现代化做出了巨大贡献”。

印度军方拥有数十架米-17直升机。它们被广泛用于载送军方高层人员和政府部长。前陆军参谋长贾斯旺特·辛格说：“这是安全、经过验证的直升机，我曾在困难的情况下乘坐过它。”