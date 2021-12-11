罗冠聪民主峰会发言　港府批美借民主之名行破坏民主之实

正被港府通缉的前香港众志主席、前立法会议员罗冠聪昨晚在美国发起的全球民主锋会上发言，批评去年香港实施国安法，令他被指控分裂国家而被通缉，不得不流亡英国，并形容香港由曾经亚洲最自由的城市，恶化成专制的“警察国家”。港府发言人昨晚发稿回应指美国举行峰会，是借民主之名行破坏民主之实，霸道地将自身标准强加于其他国家，并批评峰会邀请罗冠聪发言，突显其荒谬及毫无公信力。

综合香港01新闻和香港政府新闻网消息，罗冠聪昨晚在网上发表他在民主峰会发言的短片，片中指曾经和他一起工作的香港民运人士都面临当局打压，形容眼前的城市正恶化成专制的警察国家。

罗冠聪还说，中国正进行反人权罪行，又已渗透全球金融、娱乐等各个领域，但民主国家缺乏协调反击的决心。他表示，在民主受到威胁时，必须采取行动，不应害怕得罪中国、害怕失去中国市场，而是要作出改变，捍卫民主。

特区政府发言人晚上批评罗冠聪发言罔顾事实，颠倒黑白，无视中央对香港特区的全面管治权，肆意诋毁中央制定并在香港特区颁布实施的《香港国安法》，亦无耻地跟随部份西方政客惯用的剧本，对国家作出无稽指控，必须予以严厉谴责。

发言人还说，罗冠聪并没有像自己形容般受到迫害，而是涉嫌干犯刑事罪行后弃保潜逃，他还多次发表煽动分裂国家和颠覆国家政权的言论，涉嫌违反《香港国安法》。

发言人表示，实现民主有多种方式，没有放诸四海而皆准的标准，每个地方须视乎其具体情况或政治发展阶段决定其民主进程；反之，没把人民福祉放在管治理念的政权，难以符合“民主是为人民服务”的标准。

发言人重申，香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，实行“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针；香港居民的权利和自由获《基本法》保障，《香港国安法》也明确尊重和保障人权，不容有人大放厥词。

发言人强调，香港特区的政治体制属中央事权，坚决反对外国以任何理由、任何方式作出干预，港府亦会依法严惩违法分子，不容逃犯逍遥法外。