唐凤民主峰会推“台湾模式”：相信人民参与决策

台湾行政院政务委员唐凤昨晚出席美国领导的民主峰会分组讨论场次“聚焦如何对抗数位威权及肯定民主价值”时说，民治是民主的初衷，面对疫情、假信息等全球威胁，“台湾模式”向外界展现“公民・政府・私人部门”伙伴关系能够形塑数位民主，相信人民能够参与决策，不仅有助于发展创新解方，也能对世界做出贡献。

根据台湾中央社报道，唐凤表示，她向各国传达的主要讯息是不只要“为民服务”，更要“与民协力”。非政府人权组织CIVICUS每年和全球20多个区域人权组织合作，调查全球公民活动空间自由度，台湾连续三年被列为“开放”（open），且是亚洲唯一的绿灯（代表开放）。

对于台湾如何能取得这样的成绩，唐凤说，关键在于台湾网路是随着民主化发展，对台湾人民来说，民主如同社会科技，要靠众人共同努力才能强化。

唐凤说，台湾相信数位民主若要兴盛，需要有完全开放的环境、不受钳制的言论自由。2300万台湾人民把网路当成“民主空间”来使用，因此在台湾，不必封城就能控制疫情，不必下架就能战胜假讯息。

此外，台湾也把与民协力的概念，运用在发展防疫科技上。唐凤以简讯实联为例说，他们认为若由政府推出强制性APP来追踪民众足迹，恐引发反弹，因此转向大众寻求解方。最后采用台湾零时政府（g0v）公民社群研发的简讯实联机制，再与各大电信商合作。

唐凤表示，在这机制下，民众只要以手机内置相机扫二维码，就能传送免费信息记录足迹；接触史调查员也能在不向店家透露任何民众个资情况下，确认确诊者足迹及接触史。

唐凤说，民治是民主的初衷，面对疫情、假讯息等全球威胁，“台湾模式”向外界展现“公民・政府・私部门”伙伴关係能够形塑数位民主，相信人民能够参与决策，不仅有助于发展创新解方，也能对世界做出贡献。

她最后喊话表示，希望世界效法台湾，投资公民科技来强化民主。她引述自己稍早在“国家声明”中所说“信不足焉，有不信焉”，呼吁民主政体要相信自己人民，并强调在这点上“Taiwan can help”。

唐凤昨天在美东时间上午6时30分许，以预录影片方式发表“国家声明”，与世界分享台湾成功的民主故事。之后出席上述由美国国际开发总署（USAID）署长鲍尔（Samantha Power）主办的分组讨论场次。

唐凤在这场讨论中是唯二的政府代表，另一位是拉脱维亚总统列维特斯（Egils Levits）。