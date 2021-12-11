消息：中国上周趁涨势暂歇从法国等大量购饲料谷物

贸易消息人士称，中国买家上周利用价格涨势暂歇时机一直在大量购买法国小麦和大麦，以及乌克兰玉米和大麦，以满足他们的部分谷物饲料需求。

根据路透社报道，尽管购买总量尚不清楚，但消息人士称，进口商已从法国和乌克兰获得至少数十万吨谷物。

部分消息人士补充说，中国买家还大量购买澳大利亚饲料小麦，至少也有数十万吨。

这些交易表明，尽管中国国内玉米作物即将收成，生猪业仍面临困难，中国仍需要大量谷物进口，并进一步表明买家愿意抓住国际价格下跌的机会。

上月美国小麦期货价格飙升至九年高位，欧洲亦创下纪录高位，因市场担心降雨对澳大利亚收成造成损害，且俄罗斯限制出口，但自上周以来价格大幅回落。

六名交易员表示，就法国小麦而言，据信买家已预订了六至10艘船，或可能多达60万吨，主要在明年1至3月装运。

交易员表示，最新的销售将使2021年至2022年度法国对中国的小麦累计出口达到200万吨，超过过去两个市场季本已很大的出口量。

消息人士称，中国买家也在从法国和乌克兰预先购买2022年的大麦。

据至少四名交易商称，大约四艘法国大麦船和多达10船乌克兰大麦主要在明年7至8月装运，不过一些交易商表示，交易可能是可选择性的，可以从这两个国家中的一个获得供应。

四名消息人士称，在玉米方面，中国买家从乌克兰订购了1至4月装运的货物。估计货运量从几艘到10艘或更多，一个消息人士预计总货运量高达100万吨。

交易员估计，本周运往中国的1至2月乌克兰玉米价格约为每吨270美元（约368新元）至273美元。

与上个月的前一轮购买一样，乌克兰玉米似乎比美国玉米更贵。交易员们表示，美国要求中国买家披露可能导致价格上涨的大宗交易，或会让中国买家望而却步。