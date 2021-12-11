被美列黑名单 商汤科技：毫无根据 强烈反对

针对美国财政部以人权为由将中国人工智能公司商汤科技（SenseTime Group）等企业列入实施投资限制清单，商汤科技今日回应称，对于这一决定与相关指控表示强烈反对。公司认为该决定与相关指控毫无根据，反映了对其公司根本性的误解。

根据新浪科技报道，商汤科技指出，科技发展不应该受到地缘政治的影响。商汤是领先的人工智能软件公司，致力于发展可持续、负责任并合乎伦理的人工智能技术与应用。

商汤科技还说，公司在各个方面严格遵守相关国家和地区的法律、法规。此外，商汤伦理委员会吸纳内外部专家成员，制定并监督实施严格的人工智能技术使用的伦理标准，让人工智能技术能获得恰当的应用。同时，商汤广泛同第三方机构与国际组织合作，制定了一系列人工智能可持续发展伦理治理原则，以负责任的态度推动人工智能技术可持续发展。

美国财政部昨天把商汤科技列入“中国军工复合体企业”非特别指定国民的投资黑名单。这是商汤科技第二次被美国列入黑名单。2019年10月，美国商务部就曾将其加入“实体清单”。当时与商汤科技一起被加入“实体清单”的中企还有大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技等，这些企业面临着来自美国的出口管制，即在没有美国商务部许可的情况下，美国特定商品、技术或服务不得提供给这些企业。