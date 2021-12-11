被美列黑名单 商汤科技：毫无根据 强烈反对

发布 / 2021年12月11日 10:55 AM

更新 / 2021年12月11日 11:23 AM

美国财政部以人权为由将中国人工智能公司商汤科技等企业列入实施投资限制清单。（路透社档案照）
美国财政部以人权为由将中国人工智能公司商汤科技等企业列入实施投资限制清单。（路透社档案照）

字体大小:

针对美国财政部以人权为由将中国人工智能公司商汤科技（SenseTime Group）等企业列入实施投资限制清单，商汤科技今日回应称，对于这一决定与相关指控表示强烈反对。公司认为该决定与相关指控毫无根据，反映了对其公司根本性的误解。

根据新浪科技报道，商汤科技指出，科技发展不应该受到地缘政治的影响。商汤是领先的人工智能软件公司，致力于发展可持续、负责任并合乎伦理的人工智能技术与应用。

商汤科技还说，公司在各个方面严格遵守相关国家和地区的法律、法规。此外，商汤伦理委员会吸纳内外部专家成员，制定并监督实施严格的人工智能技术使用的伦理标准，让人工智能技术能获得恰当的应用。同时，商汤广泛同第三方机构与国际组织合作，制定了一系列人工智能可持续发展伦理治理原则，以负责任的态度推动人工智能技术可持续发展。

美国财政部昨天把商汤科技列入“中国军工复合体企业”非特别指定国民的投资黑名单。这是商汤科技第二次被美国列入黑名单。2019年10月，美国商务部就曾将其加入“实体清单”。当时与商汤科技一起被加入“实体清单”的中企还有大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技等，这些企业面临着来自美国的出口管制，即在没有美国商务部许可的情况下，美国特定商品、技术或服务不得提供给这些企业。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

更多精彩内容