中国驻WTO大使：将放弃一些发展中国家优惠待遇

中国驻世界贸易组织(WTO)大使李成钢昨天说，中国在WTO仍将是一个“发展中”国家，但将放弃一些针对发展中国家的优惠待遇，这对其贸易伙伴来说是个重大转变。

李成钢接受路透社访问时说，尽管经济增长强劲，但由于持续的贫困问题，中国仍然认为自己是一个发展中国家，但中国将在农业和金融服务等“一些领域”寻求剥离。

“我们不会要求特殊与差别待遇(SDT)的空白支票。我们将仔细评估我们的需求,”李成钢说，在削减渔业补贴以促进全球鱼类资源的重大谈判中，中国作为一个主要渔业国家，可能会放弃所有此类豁免。

不过，他拒绝透露中国将在何时、在何种条件下完全放弃将自己视为发展中国家。

美国、澳大利亚和日本等世贸组织成员在10月的一次贸易评估中对中国提出了其他批评，指出中国对国有企业提供补贴，并说这些补贴违反了中国2001年加入世贸组织的条件。

但曾参与中国长达15年的入世谈判的李成钢为中国辩护称，在降低关税税率和开放服务业等方面，它已经超越了一些入世标准。

他说：“我们将对批评保持开放的态度，但批评应该是合理的，应该是建设性的”。

报道指出，作为世界第二大经济体，中国本周庆祝加入世贸组织20周年。在加入世贸组织20年期间，中国取得了显著的经济增长，很大程度上要归功于其对全球贸易的参与。

随着中国变得越来越富裕，其贸易伙伴尤其是美国前总统特朗普批评中国的发展中国家地位，称中国获得本该为穷国提供的优惠待遇是不公平的。