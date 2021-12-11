中国紫光集团获国资背景战略投资者

负债累累的中国芯片集团紫光集团旗下的紫光国微发昨天（10日）公告称，北京智路资产管理有限公司和北京建广资产理有限公司作为牵头方组成的联合体，为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。

智路资产官网称，公司是一家全球化的专业股权投资机构，公司专注于半导体核心技术及其他新兴高端技术投资机会。智路资本的投资人包括全球领先的高科技公司、大型金融机构和家族基金等。

建广资产成立于2014年1月，是一家专注于集成电路产业与战略新兴产业投资并购的私募基金管理公司。其大股东为中央汇金公司全资拥有的综合性投资公司中国建投。

据路透社报道，因大肆扩张最终难以收场的紫光集团，自去年遭遇债券违约后便陷入债务泥潭，最终走向破产重整的命运。今年7月，北京市第一中级法院裁定受理相关债权人对间接控股股东紫光集团的重整申请，指定紫光集团清算组担任紫光集团管理人。

今年10月中旬，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议并公布，共计七家意向投资人报名参与，管理人组织遴选委员会对战略投资人提交的司法重整投资方案进行评审。

紫光集团隶属于中国著名高校清华大学，因激进扩张最终发生债务违约。与此同时，紫光旗下芯片设计、云服务及存储设备制造等业务，对中国推动的供应链自主及进口替代具有战略价值，其重组前景为市场所关注。