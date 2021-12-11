湖南高院女法官遇害案罪犯向慧被执行死刑

据湖南高级人民法院官方微信公众号今天消息，经最高人民法院核准，湖南省长沙市中级人民法院昨天依照法定程序对向慧执行死刑。检察机关依法派员临场监督。

长沙市中级人民法院5月19日以故意杀人罪判处向慧死刑，剥夺政治权利终身。向慧上诉后，湖南省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判，并报请最高人民法院核准。最高人民法院经复核认为，第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法核准对向慧判处死刑的刑事裁定。

通报称，长沙市中级人民法院在执行死刑前，安排罪犯向慧会见了近亲属，充分保障了被执行罪犯的合法权利。

备受关注的湖南女法官遇害案一审今年5月19日上午宣判。湖南省长沙市中级人民法院对被告人向慧故意杀人刑事附带民事诉讼一案进行公开宣判，认定被告人向慧犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；判决被告人向慧赔偿附带民事诉讼原告人经济损失38781.5元（人民币，约8313新元）。

法院经审理查明，被告人向慧为达到案件胜诉目的，多次请求被害人周春梅（湖南省高级人民法院法官,与向慧系同乡和校友）向办案法官打招呼，均被拒绝，遂心生怨恨，起意报复。向慧今年1月4日为方便接近周春梅并伺机报复，应聘为周春梅居住小区的保洁员。1月12日上午7时许，向慧发现周春梅从小区电梯间进入车库，即上前将其扑倒在地，用随身携带的单刃刀朝周春梅头、颈部连刺数刀，致其右侧颈静脉破裂大失血当场死亡。

法院审理认为，被告人向慧非法剥夺他人生命，致人当场死亡，其行为已构成故意杀人罪。该案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。向慧的作案动机卑劣，手段特别残忍，社会影响恶劣，后果极其严重，依法应予严惩。其犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的经济损失依法应予赔偿。法院遂作出以上判决。

中国人力资源社会保障部、最高人民法院今年2月联合印发决定，追授湖南省高级人民法院审判监督第一庭原副庭长、三级高级法官周春梅同志“全国模范法官”称号。

周春梅本月4日还被评为2021年度法治人物。央视新闻报道称，周春梅法官严格执行“三个规定”，因拒绝说情打招呼，遭到歹徒残害，血染法徽。她用生命捍卫了维护社会公平正义的司法防线，兑现了新时代人民法官对党和人民的铮铮誓言！