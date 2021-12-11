李家超称很多“外国代理人”仍潜伏在港阻挠选举落实

香港政务司司长李家超今天说，距离立法会选举投票日仅约一星期，政府密锣紧鼓投入选举工作，确保选举顺利、安全和有序举行。李家超指出，《香港国安法》实施后，香港由乱变治，但破坏力量未完全根绝，很多“外国代理人”仍潜伏在香港，刻意阻挠完善了的选举的成功落实。

李家超在政务司网站发表网志说，反中乱港分子最不想12月19日立法会选举成功举行，不想香港变“治”变“兴”，也不想“一国两制”成功，因此千方百计污蔑《香港国安法》、反对“爱国者治港”，并图谋以各种手段破坏和干扰今次选举。

李家超表示，外国为自身政治利益遏制中国和平崛起，回归以来在香港培育不同的破坏力量，建立大批“代理人”渗透到不同领域，推动“港独”、激进和极端主义，威胁国家安全，刻意制造“一国”与“两制”之间矛盾，推动“反中”、“反内地”，图谋以“两制”抗拒“一国”。

他指出，破坏力量未完全根绝，很多“外国代理人”仍潜伏在香港，刻意阻挠完善了的选举的成功落实。破坏力量因被拒诸立法会门外，因此煽动他人不投票或投白票，歪心不让选举获得成功。

他呼吁选民踊跃投票，以神圣的一票告知世界，今次立法会选举将会成功举行，“爱国者治港”原则成功落实，香港由破坏年代进入建设年代。