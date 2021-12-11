中国商务部：愿与尼加拉瓜扩大投资基础设施合作

尼加拉瓜政府周四宣布与台湾断交并在昨天与中国复交。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长俞建华昨天与尼加拉瓜政府代表劳雷亚诺·奥尔特加举行视频会谈时说，愿与尼方以高质量共建“一带一路”为统领，加强规划对接，商建两国主管部门间合作机制，促进贸易畅通，扩大投资与基础设施合作。

根据中国商务部网站昨晚发布的新闻稿，俞建华在会谈中表示，中尼复交给两国经贸合作带来新的历史机遇，中方愿与尼方一道，在领导人政治引领下，努力以高起点、高标准规划和发展中尼互利经贸合作，共同开创中尼经贸关系新局面，为两国关系发展打牢基础、增添动力。

俞建华强调，中方欢迎尼方积极参与全球发展倡议，愿与尼方以高质量共建“一带一路”为统领，加强规划对接，商建两国主管部门间合作机制，促进贸易畅通，扩大投资与基础设施合作，推动绿色数字创新，加强多边与区域合作，尽快把两国经济互补优势转化为全面合作成果。欢迎尼方参加明年举行的中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会、中拉基础设施合作论坛等活动。

奥尔特加表示，尼中复交是尼加拉瓜做出的历史性重大决定，尼方将坚定奉行“一个中国”原则。尼方高度赞赏并愿积极加入中国国家主席习近平提出的“全球发展倡议”和共建“一带一路”倡议。尼中经贸合作潜力巨大，前景广阔。

奥尔特加还说，尼方高度重视发展对华经贸关系，希望尽快建立尼中政府间经贸混委会机制，促进互联互通和商务交流，扩大进出口贸易规模，积极参与中方主办的各类展会，拓展双方在基础设施建设、农渔业、矿业、清洁能源、数字经济等领域合作。尼方愿为中国企业开展业务提供良好的投资营商环境，并利用尼区位优势帮助中国企业开拓中美洲市场。

中国和尼加拉瓜昨天在天津签署联合公报，决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。