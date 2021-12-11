香港成立大湾区碳中和协会

为响应中央“双碳”战略，大湾区碳中和协会昨天在香港成立。香港特区行政长官林郑月娥线上致辞时表示，特区政府全力推动减碳工作和绿色经济发展。

根据《星岛日报》报道，大湾区碳中和协会是由支持环保及碳中和的科研机构、院校、行业专家等组成的非营利性协会，旨在凝聚业界力量携手推动国家达至“双碳”目标。

林郑月娥说，特区政府正全力推动创科发展和再工业化，其中会推动研发和试验减碳技术，促进在不同领域的应用，亦会透过与邻近区域合作开拓增长机会，例如与大湾区城市在发展低碳社区、开发减碳技术和人才培训等范畴加强交流和合作。

大湾区碳中和协会创会会长胡伯杰表示，绿色金融发展一日千里，凭借大湾区内庞大的绿色投资及融资需求，以及香港作为国际绿色和可持续金融枢纽的地位，大湾区的绿色投资项目、跨境金融及碳交易市场可望破茧而出。

京港人才交流中心总经理刘志明表示，科技是保障同时实现“碳达峰，碳中和”以经济社会持续发展的关键，实现“双碳”目标任务艰巨，急需科技的支持和引领。

中国工程院院士陈清泉认为，要发挥粤港澳大湾区的独特优势，要做到人流、物流、资讯流、资金流的畅通无阻，希望粤港澳三地政府能够建立机制，保障大湾区的资料跨境流动安全。他强调，智能化是“碳中和”的推动力，有了智能化就有智能系统、智慧城市以及智能制造。为实现智慧化，一定要把人文世界、资讯世界和物理世界深度融合。

