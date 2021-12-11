美议员预测北京2030前以“切香肠式”手段统一台湾

美国共和党联邦参议员鲁比奥（Marco Rubio）预测，中国大陆将在2030年之前对台湾采取行动，一点一滴地以“切香肠式”手段影响台湾，让台湾人民认为统一趋势无法抵挡，进而转向考虑统一谈判。

据美国之音报道，鲁比奥当地时间星期三（8日）在华盛顿研究机构“美国罗盘”（American Compass）在希尔斯代尔学院举行的一场演讲活动上提出上述说法。

鲁比奥说：“我不认为他们（中国大陆）想采取某种入侵行动，让他们的海军陆战队登陆……虽然我认为他们愿意那样做。”

他并称：“我的预测是，台湾在某些地方管辖着一系列较小的岛屿和岩层，那些地方中国大陆已经宣称是属于他们的，所以可能会去其中一些较小的岛屿，开始建造一些军事设施等。”

鲁比奥形容：“就像是切香肠那样，一片片很薄地切，直到最后什么都不剩。”

鲁比奥称，对美国国家安全来说，如果台湾被武力夺取，被中国共产党夺取，美国无法也不愿做任何事情的话，那就不只是对美国在亚太地区的力量、盟友和对不同盟友承诺的结束，“而是对全世界所有这一切的结束”。

鲁比奥建议，美国的首要任务是必须防止中国大陆到他们认为可以为所欲为的程度，“我们的应对就是增加他们的成本，我认为第二就是要增加他们武力干预台湾的成本。”

鲁比奥接着比喻说，台湾应该要采取“豪猪战略”，想办法把自己成为“豪猪”，“没有人喜欢吃豪猪，因为里面的肉可能味道很好，可是外面的棘刺会伤害到你的嘴” 。