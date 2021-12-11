汪洋：尽最大努力争取和统 绝不为台独留空间

中国大陆全国政协主席汪洋今天（11日）出席海峡论坛时说，实现祖国完全统一，始终是中国不变的主题，大陆愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不为台独分裂活动留下任何空间。

第13届海峡论坛今天上午在福建厦门正式开幕，汪洋亲临现场致词，他也是中国大陆方面与会的最高层级官员。

据台湾《联合报》报道，汪洋说，中共总书记习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会、纪念辛亥革命110周年大会及中共十九届六中全会的讲话和决议中，都郑重宣示，要在民族复兴进程中解决台湾问题，实现祖国完全统一。

汪洋今天提出三点声明，首先是大陆对实现祖国完全统一有必胜的信心。他强调，和平解决台湾问题的政策，就是“一国两制”的科学构想。

他说，信心来自人民的力量，台湾是全体中国人民共同拥有的，中国人民内心拥护统一，热切期盼统一，坚定捍卫统一，“这就是我们的底气所在”，“谁为祖国统一做好事，就能得到人民称颂，数典忘祖，分裂国家必将身败名裂，是千古罪人”。

汪洋指出，第二，大陆对遏制台独和外部势力干涉有坚定的决心，“中国是爱好和平的，我们没有侵略别人的基因，但捍卫国家主权和领土完整的意志坚如磐石”。

他强调，中华民族伟大复兴目前展现出前所未有的光明前景，“我们怎么可能允许台湾从祖国的怀抱分离出去”，“任何人都不要指望我们吞下损害国家主权安全发展利益的苦果，任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志，强大努力”。

他重申，以和平的方式实现统一，对两岸同胞和中华民族最有利，大陆愿以最大的诚意，尽最大的努力争取和平统一的前景，但绝不为台独分裂活动留下任何空间。

他并呼吁台湾同胞，坚定站在历史正确的一边，坚持一个中国原则和九二共识，坚决与台独势力划清界限，做堂堂正正的中国人。

汪洋提到的第三点是，大陆对造福两岸同胞有不变的初心。他说，要安宁、要发展、要过好日子，是台湾同胞共同的心声，中华民族迎来从“站起来”、“富起来”到“强起来”的大飞跃，当然有能力让台湾同胞过上更好的日子。

他强调，大陆将推动两岸关系和平发展、融合发展，壮大两岸共同市场，完障、保善台湾同胞福祉，让台湾同胞和大陆民众享受同等待遇，大陆为台湾同胞做实事的举措不会变。

海峡论坛是两岸民间最大规模交流活动，本届论坛因疫情延后到12月举办，国民党主席朱立伦、副主席夏立言都无法亲自到厦门出席，此前舆论猜测，汪洋将和去年一样视频与会，规模也将缩小。

《联合报》发表评论文章称，在台湾四大公投前夕、台湾参与美国民主峰会、台尼断交，大陆重罚远东集团之后，汪洋亲自出席具有相当政治意义，表达中共坚定的对台立场，包括一个中国、九二共识和坚持和平统一的政策不变，加大两岸交流交往，心灵融合、经贸合作的发展政策不变，这样的宣示，自然有助于两岸关系的和缓。