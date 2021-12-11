专家：台失邦交国或引更多关注与同情

中美洲国家尼加拉瓜二度与台湾断交，并宣布与中国大陆复交。专家认为，这会让台湾受到更多关注与同情。

据德国之声报道，美国西肯塔基大学政治系教授芮宗泰分析，中国大陆夺取台湾友邦，可能会引起国际社会对台湾复杂局势的更多关注。虽然这样的事被说成是台湾的“损失”是司空见惯的，但台湾和其友邦，不管是官方的还是其他的，都可以利用这个机会来强调中国大陆在边缘化他们的民主同伴。

他还说：“我认为尼加拉瓜断交一事应该激励台湾找寻更大的创造力来维持国际空间，无论是通过深化与美国和其他大国的关系，还是通过寻找更有效的方式来运用各种软实力，包括民主盟友的同情。”

芮宗泰认为，尼加拉瓜与台湾断交应不会有什么实质性影响。他说，台湾官员已经知道，中国大陆长期以来一直在针对他们的外交伙伴，他们不应该试图配合中国的相关措施。

美国哈佛大学费正清中心博士后研究员南乐认为，这个发展肯定在国际上会带来更多的影响，因为台湾与中国大陆目前更频繁的出现在国际媒体的报道中，所以更多人会注意到中国大陆再次夺走台湾一个邦交国的举动。

他说：“这符合台湾的论述，即自己被中华人民共和国边缘化，以及中华人民共和国正在积极试图降低其国际地位。”

南乐强调，由于越来越多国家会同情台湾的处境，他认为值得观察的是这个趋势会不会对中国大陆带来负面影响。

美国智库大西洋理事会 (Atlantic Council) 的非常驻研究员庄苑桦认为，中国大陆是刻意选在美国举办民主峰会之际，再抢走一个台湾的邦交国。

她说，在蔡英文执政的过去五年里，中国似乎在特定的时间会选择利诱台湾的邦交国来藉此发出警讯，“我认为这次北京发出了关于台湾受邀参加民主峰会的警告。”