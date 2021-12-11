中国部分地区开始倡导“就地过年”

中国新一波冠病本土疫情持续，距春节还有近两个月时间，已有部分地区发出通知，倡议企业员工就地过年。

据微信公号“三乡发布”消息，广东中山市三乡镇疫情防控指挥部办公室前天（9日）已向镇内企业发出倡议，广大企业要鼓励员工就地过年，各企业家要带头做好员工工作，发动员工就地过春节，形成“非必要不离广东”的共识。

三乡镇疫情防控指挥部介绍，近期国内多地发生局部聚集性疫情和散发病例，疫情防控形势十分严峻，为巩固该镇疫情防控成果，确保疫情不因春节人员流动聚集而扩散，保障企业员工的健康安全和企业生产的稳定有序，发出上述倡议。

三乡镇指挥部还倡议企业提前谋划、科学制定春节前后生产计划，根据生产情况和职工意愿，合理安排生产，错峰放假调休，落实加班工资待遇，妥善安排好春节期间就地过年员工生活，努力稳定就业岗位。

另据澎湃新闻报道，广西凭祥市疫情防控工作领导小组指挥部办公室本月5日已发布《关于实施凭祥市门店、商铺疫情防控 “十个一律”的通知》，其中提到，门店、商铺人员一律倡导就地过年、网络拜年。年关将至，各门店、商铺倡导店员就地过年、网络拜年，减少人员流动。

这则面向全市各门店和商铺的通知提醒，门店、商铺若违反“十个一律”规定，首次发现违反规定的责令整改，第二次发现违反规定或拒不整改的，各行业主管部门按照相关法律法规规定，予以警告、罚款、责令停业整顿等处理。

据中国国家卫健委网站消息，中国大陆昨天新增确诊病例87例，其中境外输入病例36例，本土病例51例，本土病例中包括，浙江35例，内蒙古15例，云南一例。