广州成立供水突发事件应急指挥部应对旱情咸潮

广东省广州市水务局消息，受天文大潮和上游持续性干旱影响，东江流域咸潮上溯现象明显加剧，已对广州市东部部分地区供水出现短时降压和停水情况。广州市委、市政府目前已成立市供水突发事件应急指挥部，要求水务、卫健、应急等部门对旱情咸情做最充分的考虑、最充足的准备。

根据澎湃新闻报道，华南农业大学教授王红旗介绍，今冬广州市包括东江、西江、北江在内的多处水源发生程度不一的旱情，周边地市受此次旱情影响，供水形势严峻。

据气象和水文部门统计，广州地区今年1月1日至12月5日平均降水量1370.8 毫米，较近十年同期（1862.0 毫米）偏少26.4%。东江承担广州市将近三分之一的供水任务。去年秋季至今，东江流域遭遇了1963年以来最为严重的秋冬春夏连旱，来水持续偏少，导致咸潮上溯。经气象、水文部门研判，广州市第四季度末大中型水库蓄水量将较目前降低2成左右，外江来水偏少1至3成，其中东江流域来水总体偏枯5至6成。

目前，广州市已成立市供水突发事件应急指挥部。据水务部门消息，当前已采取加快应急供水工程建设、储备抗旱供水应急物资、加强供水单位优化调度、制定压减取水单位名录、分级分类管控用水等一系列应急保障措施，最大限度将旱情影响降到最低。

同时，水务部门发出提醒，为确保出厂水安全达标，受咸潮影响期间，新塘、西洲等水厂将短时减少原水取水量，部分高地势区域居民的用水体验将有所下降。

广州节水办昨天发出倡议，呼吁全社会树立“节约用水光荣、浪费用水可耻”的观念、市民践行节水行动、企业提高用水效率。

此外，由于原水受咸潮影响，广州市部分地区的自来水短时期内在部分时段会出现略带咸味的现象，但不会对人体健康造成影响。广州市对各类水源水质进行应急监测，氯化物指标按照每小时1至2次的频次进行监测，水质监测分析结果“一日一报”。

据此前报道，广东省深圳市水务局相关负责人说，今年深圳用水总量、增幅、缺口都将创建市以来最高纪录。