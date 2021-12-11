中国卫健委称动态清零不是零感染也不是躺平

中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年今天回答“动态清零”相关问题时说，动态清零不是“零感染”，是当发现有本土病例出现的时候，快速扑灭疫情；同时，“动态清零”也不是躺平，不是任由疫情发展，而是控制它、切断它，是追求最大限度地统筹社会经济发展和疫情防控。

综合人民日报微博和澎湃新闻报道，梁万年在国务院联防联控机制就近期疫情防控和疫苗接种工作举行的发布会上说，所谓动态清零，是当前中国冠病疫情防控的总方针，它是指在现在的情况下，当出现本土病例的时候所采取的综合防控措施的一种集成，来快速扑灭疫情，实际上是中国疫情防控经验的总结和提炼，也是现阶段疫情防控的一个最佳选择和总方针。

对于怎么及时主动发现传染源，梁万年说，主要是通过监测发热门诊的预警以及一些检测、主动筛查的手段，来发现传染源。

他说，一旦发现有病例出现的时候，就要快速采取公共卫生和社会的干预措施，这些措施主要包括疫点的管控、密切接触者的管理、流行病学的调查，以及减少人群聚集等管控措施。

他还说，目前主要运用中西医结合等方法，来有效救治患者，尽快、尽量阻止疫情的进展，也就是防止轻转重，减少重症和死亡的发生。

他特别强调，“动态清零”是个总方针，要追求快速，要追求精准，如果没有快、没有精准，就很难做到“动态清零”。此外，“动态清零”不是“零感染”，中国现在还没有能力不出现一例本土病例，但是有能力，也有信心，当发现有本土病例出现的时候，快速扑灭疫情。“动态清零”不是躺平，不是任由疫情发展，而是控制它、切断它。

中国国家卫健委疾控局副局长吴良有也说， 坚持“动态清零”总方针不动摇，始终坚持将“人民至上、生命至上”作为一切防控举措的根本出发点和落脚点，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。

吴良有说，在近两年的疫情防控工作中，密切跟踪国内外疫情形势变化，及时开展分析研判和风险评估，以循证为基础，以风险为导向，根据对新冠病毒认识的不断深入、疫情形势的不断变化和防控工作的实际需要，不断调整防控策略。期间关注到一些国家执行不清零政策，实际效果并不理想，疫情出现反复，对群众的生命安全、身体健康和经济社会的冲击仍然严重。

吴良有说，当前，全球冠病疫情仍在高位流行，病毒不断变异，境外疫情输入中国的风险持续存在，需要在“外防输入”上下更大功夫，加强口岸城市的源头管控，加强入境人员、进口冷链食品物品等风险防范，落实高风险岗位人员防控措施，织密扎牢外防输入防线，外防防住了，就不会有内部的反弹。

他最后说，元旦春节即将来临，疫情传播风险加大，需要在“科学精准”上下更大功夫，疫情发现一起就彻底扑灭一起，坚持“动态清零”不动摇，努力以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。